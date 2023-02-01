От этого удовольствия не откажется никто: особенные панкейки с бананами

Панкейки завоевали мировую известность не только благодаря вкусу, но и простоте приготовления. Кроме того, эти блины очень универсальны, ведь вы можете соединить их как с солеными, так и сладкими добавками.

Очень трудно найти человека, который добровольно откажется от нежных панкейков, политых медом и усыпанных любимыми фруктами. Обычно их готовят на завтрак, чтобы получить не только заряд энергии, но и позитивное настроение на весь день.

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Рецепт панкейков с бананами

Время: до 30 минут

Порций: 12 панкейков

Любимый завтрак / Фото Pexels

Ингредиенты:

125 грамм муки;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1 яйцо;

150 миллилитров молока;

1 спелый банан (измельченный до пюре);

1 чайная ложка масла для жарки.

Приготовление:

Муку смешиваем с разрыхлителем. В центре делаем ямку и вбиваем в нее яйцо. Добавляем половину молока и перемешиваем в состояние густого теста. Одну ложку молока отставляем, остальное смешиваем с банановым пюре и добавляем в тесто. Хорошо перемешиваем. Сковороду разогреваем на среднем огне, немного смазываем растительным маслом. На горячую сковородку выливаем тесто маленькими порциями (приблизительно 2 десертные ложки). Готовим блины по 1,5 минуты с каждой стороны. Подаем на стол с любимыми приложениями и фруктами.

Приятного аппетита!