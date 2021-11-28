Банановый хлеб или банановый кекс – это вкусная и быстрая сладкая выпечка, рецептом которой поделилась украинская кондитер Екатерина Пескова.

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Обязательно приготовьте этот банановый десерт дома и подавайте его к завтраку или просто как сладкое после обеда.

Рецепт бананового хлеба

Время: 50 минут

50 минут Порции: 8



Банановый хлеб / Фото Екатерины Песковой

Ингредиенты:

– 35 граммов сахара (1 часть);

– 135 граммов бананов (1 часть);

– 15 граммов рома;

– 120 граммов сахара (2 часть);

– 135 граммов сливочного масла;

– 3 штуки сырых яиц;

– 145 граммов муки;

– 6 граммов разрыхлителя;

– 100 граммов бананов (2 часть).

Приготовление:

В сотейнике растопите 35 граммов сахара и доведите до консистенции карамели. Нарежьте 135 граммов бананов и добавьте в карамель.



Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой

Быстро перемешайте бананы с карамелью, они должны немножко "растаять".

Влейте ром в бананы и выпарьте алкоголь. Охладите массу.

Мягкое сливочное масло смешайте со 120 граммами сахара до белой пушистой массы.



Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой

Добавьте охлажденные бананы.

Добавьте в массу яйца комнатной температуры и взбейте все ингредиенты.



Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой

Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, осторожно перемешайте тесто силиконовой лопаткой.



Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой

Добавьте нарезанный банан и перемешайте.

Покройте форму для выпекания хлеба пергаментом, бортики смажьте сливочным маслом.



Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой

Вылейте тесто в форму и разровняйте.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте банановый хлеб в течение 40 минут.

Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Текст публикации Екатерины Песковой:

"Банановый хлеб" или "банановый кекс", кому как нравится.

Я утеплилась в уютный свитер и приготовила рецепт от которого веет теплом и приближением Нового года.

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Ингредиент:

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Сахар (1) – 35 г

Бананы (1) – 135 г

Ром – 15 г

Сахар (2) – 120 г

Сливочное масло – 135 г

Яйца – 3 шт.

Мука – 145 г

Разрыхлитель – 6 г

Бананы (2) – 100 г

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1. В сотейнике топим 35 г сахара (1) доводим до состояния карамели (янтарного цвета) добавляем нарезанные бананы (1) 135 г, быстро перемешиваем, даем бананам разойтись и на большом огне вливаем ром, когда алкоголь выпарится, даем смеси остыть.

2. Взбиваем мягкое сливочное масло и сахар (2) 120 г до белой и пышной массы.

3. Добавляем остывшие бананы.

4. Яйца (не холодные, 18 – 20 градусов) добавляем в нашу смесь и взбиваем.

5. В конце добавляем просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно примешиваем силиконовой лопаткой.

6. Можно добавить свежий банан, нарезанный дольками.

7. Форму застилаем пергаментом и переливаем кекс.

8. Выпекаем 40 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке (до готовности).

9. Присыпаем сахарной пудрой.