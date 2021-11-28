Банановый хлеб к завтраку: быстрый рецепт от кондитера
Источник:Инстаграм Кати Песковой
Чтобы полакомиться сладеньким, не обязательно часами стоять у плиты и замешивать тесто. Мы подготовили для вас рецепт бананового хлеба, или его еще называют кексом, который понравится каждому.
Банановый хлеб или банановый кекс – это вкусная и быстрая сладкая выпечка, рецептом которой поделилась украинская кондитер Екатерина Пескова.
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Обязательно приготовьте этот банановый десерт дома и подавайте его к завтраку или просто как сладкое после обеда.
Рецепт бананового хлеба
- Время: 50 минут
- Порции: 8
Банановый хлеб / Фото Екатерины Песковой
– 35 граммов сахара (1 часть);
– 135 граммов бананов (1 часть);
– 15 граммов рома;
– 120 граммов сахара (2 часть);
– 135 граммов сливочного масла;
– 3 штуки сырых яиц;
– 145 граммов муки;
– 6 граммов разрыхлителя;
– 100 граммов бананов (2 часть).
Приготовление:
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В сотейнике растопите 35 граммов сахара и доведите до консистенции карамели.
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Нарежьте 135 граммов бананов и добавьте в карамель.
Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой
- Быстро перемешайте бананы с карамелью, они должны немножко "растаять".
- Влейте ром в бананы и выпарьте алкоголь. Охладите массу.
- Мягкое сливочное масло смешайте со 120 граммами сахара до белой пушистой массы.
Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой
- Добавьте охлажденные бананы.
- Добавьте в массу яйца комнатной температуры и взбейте все ингредиенты.
Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, осторожно перемешайте тесто силиконовой лопаткой.
Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой
- Добавьте нарезанный банан и перемешайте.
- Покройте форму для выпекания хлеба пергаментом, бортики смажьте сливочным маслом.
Приготовление выпечки / Фото Екатерины Песковой
- Вылейте тесто в форму и разровняйте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте банановый хлеб в течение 40 минут.
- Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Текст публикации Екатерины Песковой:
"Банановый хлеб" или "банановый кекс", кому как нравится.
Я утеплилась в уютный свитер и приготовила рецепт от которого веет теплом и приближением Нового года.
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Ингредиент:
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Сахар (1) – 35 г
Бананы (1) – 135 г
Ром – 15 г
Сахар (2) – 120 г
Сливочное масло – 135 г
Яйца – 3 шт.
Мука – 145 г
Разрыхлитель – 6 г
Бананы (2) – 100 г
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1. В сотейнике топим 35 г сахара (1) доводим до состояния карамели (янтарного цвета) добавляем нарезанные бананы (1) 135 г, быстро перемешиваем, даем бананам разойтись и на большом огне вливаем ром, когда алкоголь выпарится, даем смеси остыть.
2. Взбиваем мягкое сливочное масло и сахар (2) 120 г до белой и пышной массы.
3. Добавляем остывшие бананы.
4. Яйца (не холодные, 18 – 20 градусов) добавляем в нашу смесь и взбиваем.
5. В конце добавляем просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно примешиваем силиконовой лопаткой.
6. Можно добавить свежий банан, нарезанный дольками.
7. Форму застилаем пергаментом и переливаем кекс.
8. Выпекаем 40 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке (до готовности).
9. Присыпаем сахарной пудрой.