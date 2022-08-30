Кофе с бананом идеально подходит для быстрого завтрака и мгновенно пробуждает каждую клетку вашего тела. Необычайно густой и вкусный напиток дает мощный заряд, который необходим нам в начале дня.

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Банан придаст вам энергии и утолит голод, а кофе подбодрит. Банановый кофе можно приготовить и на десерт, но тогда лучше использовать обычный или греческий йогурт вместо молока и уменьшить количество овсяных хлопьев.

Рецепт бананового кофе

Время: 15 минут
Порций: 1

Наслаждение для утреннего стола / Фото coffeeaffection

Ингредиенты:

  • пол стакана заваренного кофе;
  • 1 чашка подогретого молока (можно коровьего, кокосового или соевого);
  • 1 большой банан (чем зрелее, тем слаще будет кофе);
  • 2 столовые ложки овсяных хлопьев.

Приготовление:

  1. Сварите кофе и отставьте немного остыть (но не сильно).
  2. Подогрейте молоко.
  3. Нарежьте кусочками банан.
  4. Соедините молоко, кофе, банан и овсяные хлопья и смешайте в блендере.
  5. По желанию можете добавить два кубика льда.
  6. Готовый банановый кофе украсьте листиком мяты.