Кофе с бананом идеально подходит для быстрого завтрака и мгновенно пробуждает каждую клетку вашего тела. Необычайно густой и вкусный напиток дает мощный заряд, который необходим нам в начале дня.
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Банан придаст вам энергии и утолит голод, а кофе подбодрит. Банановый кофе можно приготовить и на десерт, но тогда лучше использовать обычный или греческий йогурт вместо молока и уменьшить количество овсяных хлопьев.
Рецепт бананового кофе
Время: 15 минут
Порций: 1
Наслаждение для утреннего стола / Фото coffeeaffection
Ингредиенты:
- пол стакана заваренного кофе;
- 1 чашка подогретого молока (можно коровьего, кокосового или соевого);
- 1 большой банан (чем зрелее, тем слаще будет кофе);
- 2 столовые ложки овсяных хлопьев.
Приготовление:
- Сварите кофе и отставьте немного остыть (но не сильно).
- Подогрейте молоко.
- Нарежьте кусочками банан.
- Соедините молоко, кофе, банан и овсяные хлопья и смешайте в блендере.
- По желанию можете добавить два кубика льда.
- Готовый банановый кофе украсьте листиком мяты.