Кофе с бананом идеально подходит для быстрого завтрака и мгновенно пробуждает каждую клетку вашего тела. Необычайно густой и вкусный напиток дает мощный заряд, который необходим нам в начале дня.

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Банан придаст вам энергии и утолит голод, а кофе подбодрит. Банановый кофе можно приготовить и на десерт, но тогда лучше использовать обычный или греческий йогурт вместо молока и уменьшить количество овсяных хлопьев.

Рецепт бананового кофе

Время: 15 минут

Порций: 1

Наслаждение для утреннего стола / Фото coffeeaffection

Ингредиенты:

пол стакана заваренного кофе;

1 чашка подогретого молока (можно коровьего, кокосового или соевого);

1 большой банан (чем зрелее, тем слаще будет кофе);

2 столовые ложки овсяных хлопьев.

Приготовление: