Кава з бананом ідеально підходить для швидкого сніданку та миттєво пробуджує кожну клітинку вашого тіла. Надзвичайно густий і смачний напій дає потужний заряд, який необхідний нам на початку дня.

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Банан додасть вам енергії та вгамує голод, а кава підбадьорить. Бананову каву можна приготувати й на десерт, але тоді краще використати звичайний або грецький йогурт замість молока і зменшити кількість вівсяних пластівців.

Рецепт бананової кави

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Насолода для ранкового столу / Фото coffeeaffection

Інгредієнти:

пів склянки завареної кави;

1 чашка підігрітого молока (можна коров'ячого, кокосового або соєвого);

1 великий банан (чим зріліший, тим солодша буде кава);

2 столові ложки вівсяних пластівців.

Приготування: