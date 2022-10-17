Сокращение пищевых отводов – одна из главных задач для тех, кто заботится о защите окружающей среды и эффективном использовании природных ресурсов. В погоне за нулевыми отходами повара-активисты изобретают просто удивительные рецепты, результат использования которых совершенно не отличается от привычных для нас блюд.

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Рецепт пирога из банановых шкурок

Время: 55 минут

Порций: для 8 человек

Стоит попробовать каждому / Фото Pixabay

Ингредиенты:

3 очищенные бананы;

200 грамм сахара;

3 яйца;

280 грамм муки;

240 миллилитров растительного масла;

15 грамм порошка для выпечки;

щепотка соли.

Приготовление:

Банановую кожуру блендеруем вместе с сахаром, яйцами и маслом. Переливаем смесь в миску. В другой миске смешиваем муку, разрыхлитель и соль. Медленно добавляем сухие ингредиенты к жидким, аккуратно перемешиваем до образования однородного теста. Бананы нарезаем тонкими слайсами. Добавляем их в смесь и перемешиваем. Выливаем смесь в удобную форму. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов. При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!