Скорочення харчових відводів – одне із головних завдань для тих, хто турбується про захист довкілля та ефективне використання природніх ресурсів. У погоні за нульовими відходами кухарі-активісти винаходять просто дивовижні рецепти, результат використання яких абсолютно не відрізняється від звичних для нас страв.
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Рецепт пирога з бананових шкірок
Час: 55 хвилин
Порцій: для 8 людей
Варто спробувати кожному / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 3 очищені банани;
- 200 грамів цукру;
- 3 яйця;
- 280 грамів борошна;
- 240 мілілітрів рослинної олії;
- 15 грамів порошку для випічки;
- дрібка солі.
Приготування:
- Бананову шкірку блендеруємо разом з цукром, яйцями та олією. Переливаємо суміш у миску.
- В іншій мисці змішуємо борошно, розпушувач та сіль.
- Поволі додаємо сухі інгредієнти до рідких, акуратно перемішуємо до утворення однорідного тіста.
- Банани нарізаємо тонкими слайсами. Додаємо їх до суміші та перемішуємо.
- Виливаємо суміш у зручну форму.
- Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів.
- При подачі пиріг можна посипати цукровою пудрою.
Смачного!