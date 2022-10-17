Скорочення харчових відводів – одне із головних завдань для тих, хто турбується про захист довкілля та ефективне використання природніх ресурсів. У погоні за нульовими відходами кухарі-активісти винаходять просто дивовижні рецепти, результат використання яких абсолютно не відрізняється від звичних для нас страв.

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Рецепт пирога з бананових шкірок

Час: 55 хвилин

Порцій: для 8 людей

Варто спробувати кожному / Фото Pixabay

Інгредієнти:

3 очищені банани;

200 грамів цукру;

3 яйця;

280 грамів борошна;

240 мілілітрів рослинної олії;

15 грамів порошку для випічки;

дрібка солі.

Приготування:

Бананову шкірку блендеруємо разом з цукром, яйцями та олією. Переливаємо суміш у миску. В іншій мисці змішуємо борошно, розпушувач та сіль. Поволі додаємо сухі інгредієнти до рідких, акуратно перемішуємо до утворення однорідного тіста. Банани нарізаємо тонкими слайсами. Додаємо їх до суміші та перемішуємо. Виливаємо суміш у зручну форму. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. При подачі пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!