Никогда не угадают, из чего пирог: готовим особый десерт с банановой кожурой
17 октября 2022 , 21:45Читати новину українською
Источник:Cookist
Банан – довольно частый "гость" во многих популярных десертах. Впрочем, предприимчивые кулинары пошли еще дальше и придумали применение для его кожуры!
Сокращение пищевых отводов – одна из главных задач для тех, кто заботится о защите окружающей среды и эффективном использовании природных ресурсов. В погоне за нулевыми отходами повара-активисты изобретают просто удивительные рецепты, результат использования которых совершенно не отличается от привычных для нас блюд.
Читайте также Вкусный деликатес по доступной цене: готовим фаршированные голени с грибами
Рецепт пирога из банановых шкурок
Время: 55 минут
Порций: для 8 человек
Стоит попробовать каждому / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 3 очищенные бананы;
- 200 грамм сахара;
- 3 яйца;
- 280 грамм муки;
- 240 миллилитров растительного масла;
- 15 грамм порошка для выпечки;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Банановую кожуру блендеруем вместе с сахаром, яйцами и маслом. Переливаем смесь в миску.
- В другой миске смешиваем муку, разрыхлитель и соль.
- Медленно добавляем сухие ингредиенты к жидким, аккуратно перемешиваем до образования однородного теста.
- Бананы нарезаем тонкими слайсами. Добавляем их в смесь и перемешиваем.
- Выливаем смесь в удобную форму.
- Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.
- При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!