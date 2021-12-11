Банановый торт за 5 минут: рецепт без выпекания
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Десерты с бананами особенно вкусные, а если еще и без выпекания и долгого приготовления это мечта.
Мы подготовили для вас вкусный и быстрый рецепт торта с шоколадно-творожным кремом и целыми бананами, который вы сможете приготовить за 15 минут.
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Банановый торт без выпекания
- Время: 15 минут (1 час на застывание)
- Порции: 8
Банановый торт / скриншот с видеоИнгредиенты:
– 150 граммов шоколада;
– 200 грамм творога;
– 50 граммов сахара;
– 200 граммов сливочного сыра;
– кокосовая стружка;
– 6 бананов.
Приготовление:
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На паровой бане растопите шоколад.
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В отдельной посуде смешайте творог и сахар. Взбейте все блендером в однородную массу.
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Добавьте сливочный сыр и перемешайте.
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Влейте к сырной массе растопленный шоколад и взбейте все миксером до однородной консистенции.
Скриншот из видео
- Очистите бананы от кожуры, выложите их пирамидой (3/2/1) и срежьте лишние края.
- Подготовьте плоское блюдо, выложите на него несколько ложек творожно-шоколадного крема, сверху три банана. Далее снова крем, два банана, крем и банан.
Скриншот из видео
- Сформируйте домик и красиво намажьте его остатками крема.
- Задекорируйте торт кокосовой стружкой.
Скриншот из видео
- Отправьте торт в холодильник на один час. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления бананового торта без выпекания: