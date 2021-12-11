Ми підготували для вас смачний та швидкий рецепт торта з шоколадно-сирним кремом і цілими бананами, який ви зможете приготувати за 15 хвилин.
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Банановий торт без випікання
- Час: 15 хвилин (1 година на застигання)
- Порції: 8
Банановий торт / Скріншот з відео
Приготування:
- На паровій бані розтопіть шоколад.
- В окремому посуді змішайте домашній сир та цукор. перебийте все блендером в однорідну масу.
- Додайте вершковий сир та перемішайте.
- Влийте до сирної маси розтоплений шоколад та збийте все міксером до однорідної консистенції.
Скріншот з відео
- Почистіть банани від шкірки, викладіть їх пірамідою (3/2/1) та зріжте зайві краї.
- Підготуйте плоский таріль, викладіть на нього кілька ложок сирно-шоколадного крему, зверху три банани. Далі знову крем, два банани, крем та банан.
Скріншот з відео
- Сформуйте хатку та красиво змастіть її залишками крему.
- Задекоруйте торт кокосовою стружкою.
Скріншот з відео
- Відправте торт в холодильник на одну годину. Смачного!
Відеорецепт приготування бананового торта без випікання: