Ми підготували для вас смачний та швидкий рецепт торта з шоколадно-сирним кремом і цілими бананами, який ви зможете приготувати за 15 хвилин.

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Банановий торт без випікання

  • Час: 15 хвилин (1 година на застигання)
  • Порції: 8


Банановий торт / Скріншот з відео

Приготування:

  1. На паровій бані розтопіть шоколад.
  1. В окремому посуді змішайте домашній сир та цукор. перебийте все блендером в однорідну масу.
  1. Додайте вершковий сир та перемішайте.
  1. Влийте до сирної маси розтоплений шоколад та збийте все міксером до однорідної консистенції.


Скріншот з відео

  1. Почистіть банани від шкірки, викладіть їх пірамідою (3/2/1) та зріжте зайві краї.
  1. Підготуйте плоский таріль, викладіть на нього кілька ложок сирно-шоколадного крему, зверху три банани. Далі знову крем, два банани, крем та банан.


Скріншот з відео

  1. Сформуйте хатку та красиво змастіть її залишками крему.
  1. Задекоруйте торт кокосовою стружкою.


Скріншот з відео

  1. Відправте торт в холодильник на одну годину. Смачного!

Відеорецепт приготування бананового торта без випікання: