Ми підготували для вас смачний та швидкий рецепт торта з шоколадно-сирним кремом і цілими бананами, який ви зможете приготувати за 15 хвилин.

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Банановий торт без випікання

Час: 15 хвилин (1 година на застигання)

15 хвилин (1 година на застигання) Порції: 8



Банановий торт / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 150 грамів шоколаду;

– 200 грамів домашнього сиру;

– 50 грамів цукру;

– 200 грамів вершкового сиру;

– кокосова стружка;

– 6 бананів.

Приготування:

На паровій бані розтопіть шоколад.

В окремому посуді змішайте домашній сир та цукор. перебийте все блендером в однорідну масу.

Додайте вершковий сир та перемішайте.

Влийте до сирної маси розтоплений шоколад та збийте все міксером до однорідної консистенції.



Скріншот з відео

Почистіть банани від шкірки, викладіть їх пірамідою (3/2/1) та зріжте зайві краї.

Підготуйте плоский таріль, викладіть на нього кілька ложок сирно-шоколадного крему, зверху три банани. Далі знову крем, два банани, крем та банан.



Скріншот з відео

Сформуйте хатку та красиво змастіть її залишками крему.

Задекоруйте торт кокосовою стружкою.



Скріншот з відео

Відправте торт в холодильник на одну годину. Смачного!

Відеорецепт приготування бананового торта без випікання: