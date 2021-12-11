Мы подготовили для вас вкусный и быстрый рецепт торта с шоколадно-творожным кремом и целыми бананами, который вы сможете приготовить за 15 минут.

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Банановый торт без выпекания

  • Время: 15 минут (1 час на застывание)
  • Порции: 8

Банановый торт / скриншот с видео

Приготовление:

  1. На паровой бане растопите шоколад.

  2. В отдельной посуде смешайте творог и сахар. Взбейте все блендером в однородную массу.

  3. Добавьте сливочный сыр и перемешайте.

  4. Влейте к сырной массе растопленный шоколад и взбейте все миксером до однородной консистенции.

Скриншот из видео

  1. Очистите бананы от кожуры, выложите их пирамидой (3/2/1) и срежьте лишние края.
  1. Подготовьте плоское блюдо, выложите на него несколько ложек творожно-шоколадного крема, сверху три банана. Далее снова крем, два банана, крем и банан.


Скриншот из видео

  1. Сформируйте домик и красиво намажьте его остатками крема.
  1. Задекорируйте торт кокосовой стружкой.


Скриншот из видео

  1. Отправьте торт в холодильник на один час. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления бананового торта без выпекания: