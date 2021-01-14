Как правильно готовить настоящий болгарский пирог с брынзой – читайте в материале.

Баница – это национальное болгарское блюдо. Традиционно пирог готовят с брынзой, молоком или йогуртом. Smachno News подготовил три рецепта пирога с брокколи, брынзой и шпинатом, который вы с легкостью приготовите дома.

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Пирог с брокколи

Баница с брокколи

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 250 граммов брынзы;

– 1 лук;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 2 яйца;

– 100 мл молока;

– 150 граммов брокколи.

Для приготовления начинки очистите лук, измельчите ножом, помойте брокколи, нарежьте на соцветия. Сыр натрите на крупной терке. Для приготовления соуса в тарелке взбейте яйца, добавьте молоко, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто разделите на две части, раскатайте. Форму выстелите пергаментом, на дно выложите корж, сверху выложите брокколи, сыр, лук, добавьте соус, сверху выложите второй корж, смажьте растопленным сливочным маслом. Отправьте пирог запекаться в духовку на 25 минут до готовности.

Пирог с брынзой

Баница с брынзой

Ингредиенты:

– 600 граммов слоеного теста;

– 350 граммов брынзы;

– 2 луковицы;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 2 яйца;

– 100 мл нежирного йогурта;

– петрушка, укроп.

Очистите лук, нарежьте ломтиками. Укроп, петрушку измельчите ножом. Брынзу натрите на крупной терке. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто разделите на две части, раскатайте. Форму выстелите пергаментом, на дно выложите корж, сверху выложите сыр, лук, добавьте йогурт, укроп, петрушку, сверху выложите второй корж, смажьте растопленным сливочным маслом, отправьте запекаться в духовку на 30 минут до готовности.

Пирог со шпинатом

Баница со шпинатом

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 350 граммов брынзы;

– 1 лук;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 2 яйца;

– нежирный йогурт;

– 150 граммов шпината;

– петрушка.