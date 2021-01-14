Баница с брокколи, брынзой, шпинатом: домашние рецепты
Как правильно готовить настоящий болгарский пирог с брынзой – читайте в материале.
Баница – это национальное болгарское блюдо. Традиционно пирог готовят с брынзой, молоком или йогуртом. Smachno News подготовил три рецепта пирога с брокколи, брынзой и шпинатом, который вы с легкостью приготовите дома.
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Пирог с брокколи
Баница с брокколи
- Для приготовления начинки очистите лук, измельчите ножом, помойте брокколи, нарежьте на соцветия. Сыр натрите на крупной терке.
- Для приготовления соуса в тарелке взбейте яйца, добавьте молоко, тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто разделите на две части, раскатайте. Форму выстелите пергаментом, на дно выложите корж, сверху выложите брокколи, сыр, лук, добавьте соус, сверху выложите второй корж, смажьте растопленным сливочным маслом. Отправьте пирог запекаться в духовку на 25 минут до готовности.
Пирог с брынзой
Баница с брынзой
- Очистите лук, нарежьте ломтиками. Укроп, петрушку измельчите ножом. Брынзу натрите на крупной терке.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто разделите на две части, раскатайте. Форму выстелите пергаментом, на дно выложите корж, сверху выложите сыр, лук, добавьте йогурт, укроп, петрушку, сверху выложите второй корж, смажьте растопленным сливочным маслом, отправьте запекаться в духовку на 30 минут до готовности.
Пирог со шпинатом
Баница со шпинатом
- Помойте шпинат, измельчите ножом. Очистите лук, нарежьте ломтиками. Петрушку измельчите ножом. Брынзу натрите на крупной терке.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто разделите на две части, раскатайте. Форму выстелите пергаментом, на дно выложите корж, сверху выложите шпинат, сыр, лук, добавьте йогурт, петрушку, сверху выложите второй корж, смажьте растопленным сливочным маслом. Отправьте пирог запекаться в духовку на 35 минут до готовности. Приятного аппетита!
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