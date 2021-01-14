Як правильно готувати справжній болгарський пиріг з бринзою – читайте у матеріалі.

Баниця – національна болгарська страва. Традиційно пиріг готують з бринзою, молоком або йогуртом. Smachno News підготував три рецепти пирога з броколі, бринзою і шпинатом, який ви з легкістю приготуєте вдома.

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Пиріг з броколі

Баниця з броколі

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 250 грамів бринзи;

– 1 цибуля;

– 30 г вершкового масла 82%;

– 2 яйця;

– 100 мл молока;

– 150 грамів броколі.

Для приготування начинки почистіть цибулю, подрібніть ножем, помийте броколі, наріжте на суцвіття. Сир натріть на грубій тертці. У тарілці збийте яйця, додайте молоко, ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Тісто розділіть на дві частини, розкатайте. Форму вистеліть пергаментом, на дно викладіть корж, зверху викладіть броколі, сир, цибулю, додайте молочний соус, зверху викладіть другий корж, змастіть розтопленим вершковим маслом, відправте запікатись у духовку на 25 хвилин до готовності.

Пиріг з бринзою

Баниця з бринзою

Інгредієнти:

– 600 грамів листкового тіста;

– 350 грамів бринзи;

– 2 цибулі;

– 50 г вершкового масла 82%;

– 2 яйця;

– 100 мл нежирного йогурту;

– петрушка, кріп.

Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Кріп, петрушку подрібніть ножем. Бринзу натріть на грубій тертці. Розігрійте духовку до 180 градусів. Тісто розділіть на дві частини, розкатайте. Форму вистеліть пергаментом, на дно викладіть корж, зверху викладіть сир, цибулю, додайте йогурт, кріп, петрушку, зверху викладіть другий корж, змастіть розтопленим вершковим маслом, відправте запікатись у духовку на 30 хвилин до готовності.

Пиріг зі шпинатом

Баниця з бринзою

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 350 грамів бринзи;

– 1 цибуля;

– 50 г вершкового масла 82%;

– 2 яйця;

– нежирний йогурт;

– 150 грамів шпинату;

– петрушка.