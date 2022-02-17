Баскский пирог с консервированными вишнями и заварным кремом
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
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Скриншот из видео
Приготовление:
- Для приготовления теста соедините в глубокой посуде муку, разрыхлитель, сахарную пудру, цедру лимона и натрите туда на крупной терке холодное сливочное масло.
- Разомните кончиками пальцев все ингредиенты, чтобы получилась крошка.
- Добавьте к крошке яйца и замесите однородное тесто.
- Соберите тесто в шар и разделите его на две равные части. Каждую часть разделите на 1/3 и 2/3 части.
Скриншот из видео
- Раскатайте 2/3 теста между двумя листами пергамента, диаметром 20 – 21 сантиметр и 1/3 часть теста, диаметром 19 сантиметров.
- Отправьте тесто в холодильник минимум на 1 час.
- Для приготовления заварного крема смешайте желтки с сахаром и крахмалом.
- Прогрейте молоко до образования пара в кастрюле. Добавьте к желткам половину прогретого молока, перемешайте и перелейте все обратно в кастрюлю (к остальному молоку).
- Доведите массу до кипения при постоянном помешивании. Дайте массе покипеть 30 – 40 секунд и снимите с плиты.
- Добавьте сливочное масло и перемешайте. Влейте черный ром и снова перемешайте.
Скриншот из видео
- Накройте крем пищевой пленкой "в контакт" и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 часа, чтобы он остыл.
- Переложите крем в кондитерский мешок.
- Достаньте из холодильника 2/3 теста. Снимите пергамент. Переложите тесто на форму и сформируйте бортик.
- Выложите заварной крем на тесто, далее выложите вишню.
Скриншот из видео
- Накройте пирог 1/3 частью теста и срежьте лишний край.
- Соедините желток с 1 чайной ложкой воды и промажьте смесью пирог.
Скриншот из видео
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте баскский пирог 35 – 40 минут.
- Готовый пирог охладите в форме, далее выньте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления баскского пирога с вишнями и заварным кремом: