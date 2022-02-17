Баскский пирог с консервированными вишнями и заварным кремом

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6

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Скриншот из видео

Приготовление:

  1. Для приготовления теста соедините в глубокой посуде муку, разрыхлитель, сахарную пудру, цедру лимона и натрите туда на крупной терке холодное сливочное масло.
  1. Разомните кончиками пальцев все ингредиенты, чтобы получилась крошка.
  1. Добавьте к крошке яйца и замесите однородное тесто.
  1. Соберите тесто в шар и разделите его на две равные части. Каждую часть разделите на 1/3 и 2/3 части.


Скриншот из видео

  1. Раскатайте 2/3 теста между двумя листами пергамента, диаметром 20 – 21 сантиметр и 1/3 часть теста, диаметром 19 сантиметров.
  1. Отправьте тесто в холодильник минимум на 1 час.
  1. Для приготовления заварного крема смешайте желтки с сахаром и крахмалом.
  1. Прогрейте молоко до образования пара в кастрюле. Добавьте к желткам половину прогретого молока, перемешайте и перелейте все обратно в кастрюлю (к остальному молоку).
  1. Доведите массу до кипения при постоянном помешивании. Дайте массе покипеть 30 – 40 секунд и снимите с плиты.
  1. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Влейте черный ром и снова перемешайте.


Скриншот из видео

  1. Накройте крем пищевой пленкой "в контакт" и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 часа, чтобы он остыл.
  1. Переложите крем в кондитерский мешок.
  1. Достаньте из холодильника 2/3 теста. Снимите пергамент. Переложите тесто на форму и сформируйте бортик.
  1. Выложите заварной крем на тесто, далее выложите вишню.


Скриншот из видео

  1. Накройте пирог 1/3 частью теста и срежьте лишний край.
  1. Соедините желток с 1 чайной ложкой воды и промажьте смесью пирог.


Скриншот из видео

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте баскский пирог 35 – 40 минут.
  1. Готовый пирог охладите в форме, далее выньте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления баскского пирога с вишнями и заварным кремом:​