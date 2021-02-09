Любимые бельгийские вафли с легкостью можно приготовить дома, если знать правильный рецепт. Ольга Мартыновская поделилась всеми секретами рецепта бельгийских вафель, которые она переняла от известного французского шеф-повара. Давайте готовить с нами!

Бельгийские вафли – настоящее лакомство, известное во всем мире. Мы предлагаем вам приготовить вафли дома по проверенному рецепту шеф-повара и судьи "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской.

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Если вы не любите сладких вафель, не беда – их можно сделать солеными.

На бельгийские вафли можно выкладывать как соленую рыбу или курицу, так поливать сладкими топингами с добавлением фруктов и мороженого.

Как приготовить домашние бельгийские вафли

Ингредиенты:

– 100 г муки;

– щепотка соли;

– 5 г разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 2 ч. л ванильного сахара;

– 100 мл молока;

– 25 мл газированной минеральной воды или пива;

– 1 ст. л растопленного сливочного масла.