Рецепт домашних бельгийских вафель от судьи "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской
Любимые бельгийские вафли с легкостью можно приготовить дома, если знать правильный рецепт. Ольга Мартыновская поделилась всеми секретами рецепта бельгийских вафель, которые она переняла от известного французского шеф-повара. Давайте готовить с нами!
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Бельгийские вафли – настоящее лакомство, известное во всем мире. Мы предлагаем вам приготовить вафли дома по проверенному рецепту шеф-повара и судьи "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской.
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Если вы не любите сладких вафель, не беда – их можно сделать солеными.
На бельгийские вафли можно выкладывать как соленую рыбу или курицу, так поливать сладкими топингами с добавлением фруктов и мороженого.
Как приготовить домашние бельгийские вафли
- Тщательно моем куриные яйца. Отделите желтки от белков в отдельную посуду.
- Просейте муку в отдельную миску, добавьте соль разрыхлитель и соедините с желтками.
- Добавляем молоко к смеси и вымешиваем венчиком до однородной консистенции.
- Влейте в тесто газировку или пиво и сливочное масло.
- В отдельной миске взбейте белки с ванильным сахаром в пышную пену. Осторожно введите белковую массу в тесто и вымешайте легкими движениями.
- Разогрейте вафельницу и только тогда наливайте в нее тесто на вафли.
- Выпекайте вафли в течение 4-5 минут в вафельнице – не открывайте ее во время первых 4 минут, чтобы не испортить структуру лакомства. Приятного аппетита!
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