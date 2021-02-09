Улюблені бельгійські вафлі з легкістю можна приготувати вдома, якщо знати правильний рецепт. Ольга Мартиновська поділилась всіма секретами рецепту бельгійських вафель, які вона перейняла від відомого французького шеф-кухаря. Гайда готувати з нами!

Бельгійські вафлі – справжній смаколик, знаний у всьому світі. Ми пропонуємо вам приготувати вафлі вдома за перевіреним рецептом шеф-кухаря та судді "Мастер Шеф" Ольги Мартиновської.

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Якщо ви не любите солодких вафель, не біда – їх можна зробити соленими.

На бельгійські вафлі можна викладати як солену рибу чи курку, так поливати солодкими топінгами з додаванням фруктів та морозива.

Як приготувати домашні бельгійські вафлі

Інгредієнти:

– 100 г борошна;

– дрібка солі;

– 5 г розпушувача;

– 2 яйця;

– 2 ч. л ванільного цукру;

– 100 мл молока;

– 25 мл газованої мінеральної води або пива;

– 1 ст. л розтопленого вершкового масла.