Бельгийские вафли не нуждаются в особых кулинарных усилиях, благодаря чему они приобрели такую большую популярность. Их можно сочетать с солеными и сладкими приложениями, поэтому это хороший выбор не только для завтрака, который зарядит на весь день, но и для вкусного перекуса во время рабочего дня.

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Рецепт воздушных бельгийских вафель

Время: 40 минут

Порций: 8

Наслаждение на все случаи жизни / Фото Pexels

Ингредиенты:

0,5 литра маслянки;

300 грамм муки;

2 яйца;

2 столовые ложки сахара;

чайная ложка соды;

2 чайные ложки разрыхлителя;

70 грамм растопленного сливочного масла;

щепотка соли.

Приготовление: