Пончики – это отличная альтернатива праздничным пампухам на каждый день, которые одинаково нравятся как взрослым, так и детям. Их можно полить любимыми сладкими добавками, или просто посыпать сахарной пудрой. Особенность рецепта в том, что они не будут впитывать масло, что точно оценит каждая хозяйка.

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Рецепт пышных пончиков

Время: 1,5 часа

Порций: 4

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Ингредиенты:

теплое молоко – 200 миллилитров;

теплая вода – 100 миллилитров;

сухие дрожжи – 11 грамм;

сахар – 1 столовая ложка;

яйцо – 1 штука;

сливочное масло – 1 чайная ложка;

соль – 1 чайная ложка;

мука – 4 – 4,5 стакана.

Приготовление:

В воде растворим дрожжи и сахар и оставляем на 10 минут, пока не появится пена. Добавляем теплое молоко и муку, вымешиваем тесто. В процессе добавляем размягченное сливочное масло. Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте. Тесто вымешиваем, делим на порционные кусочки, снова накрываем и оставляем на 10 минут. Из кусочков формируем пончики с дыркой посередине. Обжариваем пончики на растительном масле до румяности. Перед подачей покрываем их пудрой, глазурью или шоколадом .

Приятного аппетита!