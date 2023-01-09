Бельгійські вафлі не потребують особливих кулінарних зусиль, завдяки чому вони здобули таку велику популярність. Їх можна поєднувати з солоними та солодкими додатками, тож це гарний вибір не лише для сніданку, який зарядить на весь день, а й для смачного перекусу під час робочого дня.

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Рецепт повітряних бельгійських вафель

Час: 40 хвилин

Порцій: 8

Насолода на всі випадки життя / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 0,5 літра маслянки;
  • 300 грамів борошна;
  • 2 яйця;
  • 2 столові ложки цукру;
  • чайна ложка соди;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • 70 грамів розтопленого вершкового масла;
  • дрібка солі.

Приготування:

  1. Вершкове масло гріємо на сковорідці, але не даємо йому закипіти.
  2. Відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки виливаємо в миску, додаємо борошно, цукор, маслянку, сіль і розпушувач. Все ретельно перемішуємо, поступово додаємо вершкове масло. Відставляємо на 10 – 15 хвилин.
  3. Збиваємо білки та акуратно додаємо їх до тіста.
  4. Добре розігріваємо вафельницю, злегка змащуємо пластини.
  5. Викладаємо тісто на вафельницю та смажимо до золотистого кольору.
  6. Подаємо з улюбленими додатками.