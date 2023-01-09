Бельгійські вафлі не потребують особливих кулінарних зусиль, завдяки чому вони здобули таку велику популярність. Їх можна поєднувати з солоними та солодкими додатками, тож це гарний вибір не лише для сніданку, який зарядить на весь день, а й для смачного перекусу під час робочого дня.

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Рецепт повітряних бельгійських вафель

Час: 40 хвилин

Порцій: 8

Насолода на всі випадки життя / Фото Pexels

Інгредієнти:

0,5 літра маслянки;

300 грамів борошна;

2 яйця;

2 столові ложки цукру;

чайна ложка соди;

2 чайні ложки розпушувача;

70 грамів розтопленого вершкового масла;

дрібка солі.

Приготування: