Бельгійські вафлі не потребують особливих кулінарних зусиль, завдяки чому вони здобули таку велику популярність. Їх можна поєднувати з солоними та солодкими додатками, тож це гарний вибір не лише для сніданку, який зарядить на весь день, а й для смачного перекусу під час робочого дня.
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Рецепт повітряних бельгійських вафель
Час: 40 хвилин
Порцій: 8
Насолода на всі випадки життя / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 0,5 літра маслянки;
- 300 грамів борошна;
- 2 яйця;
- 2 столові ложки цукру;
- чайна ложка соди;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- 70 грамів розтопленого вершкового масла;
- дрібка солі.
Приготування:
- Вершкове масло гріємо на сковорідці, але не даємо йому закипіти.
- Відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки виливаємо в миску, додаємо борошно, цукор, маслянку, сіль і розпушувач. Все ретельно перемішуємо, поступово додаємо вершкове масло. Відставляємо на 10 – 15 хвилин.
- Збиваємо білки та акуратно додаємо їх до тіста.
- Добре розігріваємо вафельницю, злегка змащуємо пластини.
- Викладаємо тісто на вафельницю та смажимо до золотистого кольору.
- Подаємо з улюбленими додатками.