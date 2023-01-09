Правильные яйца и отказ от одного ингредиента: как сделать бельгийские вафли воздушными
9 января 2023, 19:17Читати новину українською
Источник:haps
Бельгийские вафли смакуют всегда, на завтрак или как десерт посреди дня. Каждый пытается сделать их как можно "воздушнее", и есть очень простой способ, который поможет достичь желаемого результата.
Бельгийские вафли не нуждаются в особых кулинарных усилиях, благодаря чему они приобрели такую большую популярность. Их можно сочетать с солеными и сладкими приложениями, поэтому это хороший выбор не только для завтрака, который зарядит на весь день, но и для вкусного перекуса во время рабочего дня.
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Рецепт воздушных бельгийских вафель
Время: 40 минут
Порций: 8
Наслаждение на все случаи жизни / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 0,5 литра маслянки;
- 300 грамм муки;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сахара;
- чайная ложка соды;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 70 грамм растопленного сливочного масла;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Сливочное масло греем на сковороде, но не даем ему закипеть.
- Отделяем белки от желтков. Желтки выливаем в миску, добавляем муку, сахар, масленку, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем, постепенно добавляем сливочное масло. Отставляем на 10 – 15 минут.
- Взбиваем белки и аккуратно добавляем их в тесто.
- Хорошо разогреваем вафельницу, слегка смазываем пластины.
- Выкладываем тесто на вафельницу и жарим до золотистого цвета.
- Приводим с любимыми приложениями.