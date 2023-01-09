Правильные яйца и отказ от одного ингредиента: как сделать бельгийские вафли воздушными

9 января 2023, 19:17
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Источник:

haps

Бельгийские вафли смакуют всегда, на завтрак или как десерт посреди дня. Каждый пытается сделать их как можно "воздушнее", и есть очень простой способ, который поможет достичь желаемого результата.

Бельгийские вафли не нуждаются в особых кулинарных усилиях, благодаря чему они приобрели такую большую популярность. Их можно сочетать с солеными и сладкими приложениями, поэтому это хороший выбор не только для завтрака, который зарядит на весь день, но и для вкусного перекуса во время рабочего дня.

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Рецепт воздушных бельгийских вафель

Время: 40 минут

Порций: 8

Наслаждение на все случаи жизни / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 0,5 литра маслянки;
  • 300 грамм муки;
  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • чайная ложка соды;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • 70 грамм растопленного сливочного масла;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Сливочное масло греем на сковороде, но не даем ему закипеть.
  2. Отделяем белки от желтков. Желтки выливаем в миску, добавляем муку, сахар, масленку, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем, постепенно добавляем сливочное масло. Отставляем на 10 – 15 минут.
  3. Взбиваем белки и аккуратно добавляем их в тесто.
  4. Хорошо разогреваем вафельницу, слегка смазываем пластины.
  5. Выкладываем тесто на вафельницу и жарим до золотистого цвета.
  6. Приводим с любимыми приложениями.

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська