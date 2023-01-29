Бельгийские вафли – извечная классика. Такие сладости можно подавать как сладкими, так солеными. Они универсальны к завтраку или на обед.
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Мы предлагаем вам рецепт бельгийских вафель, которые вы сможете подать со сливками, джемом или сгущенкой.
Бельгийские вафли на кефире
- Время: 40 минут
- Порции: 15 штук
Приготовление:
- В миске взбиваем венчиком яйца с сахаром. Добавляем соль, масло и еще раз хорошо взбиваем.
- Кефир нагреваем до немного выше комнатной температуры, чтобы пальцу было чуть тепло. Выключаем газ, добавляем соду и хорошо перемешиваем (кефир увеличится вдвое).
- Добавляем в яичную смесь, хорошо перемешиваем.
- Постепенно просеивая муку, вымешиваем тесто до однородности.
- Печем в электровафельнице согласно инструкции.
Приятного тебе аппетита!