Бельгійські вафлі – одвічна класика. Такі солодощі можна подавати як солодкими, так солоними. Вони універсальні до сніданку, чи на обід.

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Ми пропонуємо вам рецепт бельгійських вафель, які ви зможете подати з вершками, джемом чи згущеним молоком.

Бельгійські вафлі на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 15 штук

Приготування:

  • В мисці збиваємо вінчиком яйця з цукром. Додаємо сіль, масло і ще раз добре збиваємо.
  • Кефір нагріваємо до трохи вищої за кімнатну температури, щоб пальцю було ледь тепло. Виключаємо газ, додаємо соду і добре перемішуємо (кефір збільшиться вдвічі).
  • Додаємо його у яєчну суміш, добре перемішуємо.
  • Поступово просіюючи борошно, вимішуємо тісто до однорідності.
  • Печемо в електровафельниці згідно з інструкцією.

Смачного!