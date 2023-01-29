Бельгійські вафлі – одвічна класика. Такі солодощі можна подавати як солодкими, так солоними. Вони універсальні до сніданку, чи на обід.

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Ми пропонуємо вам рецепт бельгійських вафель, які ви зможете подати з вершками, джемом чи згущеним молоком.

Бельгійські вафлі на кефірі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 15 штук

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 2 чайні ложки цукру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки розтопленого вершкового масла;

– 400 грамів кефіру;

– 1 чайна ложка соди;

– 250 грамів борошна.

Приготування:

В мисці збиваємо вінчиком яйця з цукром. Додаємо сіль, масло і ще раз добре збиваємо.

Кефір нагріваємо до трохи вищої за кімнатну температури, щоб пальцю було ледь тепло. Виключаємо газ, додаємо соду і добре перемішуємо (кефір збільшиться вдвічі).

Додаємо його у яєчну суміш, добре перемішуємо.

Поступово просіюючи борошно, вимішуємо тісто до однорідності.

Печемо в електровафельниці згідно з інструкцією.

Смачного!