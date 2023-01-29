Бельгійські вафлі – одвічна класика. Такі солодощі можна подавати як солодкими, так солоними. Вони універсальні до сніданку, чи на обід.
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Ми пропонуємо вам рецепт бельгійських вафель, які ви зможете подати з вершками, джемом чи згущеним молоком.
Бельгійські вафлі на кефірі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 15 штук
Приготування:
- В мисці збиваємо вінчиком яйця з цукром. Додаємо сіль, масло і ще раз добре збиваємо.
- Кефір нагріваємо до трохи вищої за кімнатну температури, щоб пальцю було ледь тепло. Виключаємо газ, додаємо соду і добре перемішуємо (кефір збільшиться вдвічі).
- Додаємо його у яєчну суміш, добре перемішуємо.
- Поступово просіюючи борошно, вимішуємо тісто до однорідності.
- Печемо в електровафельниці згідно з інструкцією.
Смачного!