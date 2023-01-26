Хлеб наан сразу стал любимцем всех, кто мог его попробовать. Он является идеальным дополнением к мясу и салатам, а также прекрасно подходит для всех блюд и приложений.
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Его можно использовать как для привычных приёмов пищи, так и для быстрых перекусов. Особенно вкусным он будет в сочетании с чесночно-кориандровым маслом, которое мы тоже приготовим.
Рецепт хлеба наан
Время: 1 час
Порций: 3 – 4
Особенный хлеб / Фото Pexels
Ингредиенты:
для теста:
- 270 грамм муки;
- 130 грамм йогурта;
- 120 миллилитров воды;
- 15 миллилитров масла;
- 20 грамм дрожжей;
- 5 грамм соли;
- 5 грамм сахара;
чесночно-кориандровое масло:
- 50 грамм сливочного масла;
- 3 зубчика чеснока;
- листья кориандра.
Приготовление:
- На сковороде топим сливочное масло, выдавливаем в него чеснок и добавляем мелко нарезанные листья кориандра. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня.
- В миску наливаем теплую воду и добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы дрожжи активировались.
- Добавляем йогурт (комнатной температуры), соль, растительное масло и муку, вымешиваем однородное тесто не менее 5 минут.
- Когда тесто хорошо поднимется, выкладываем его на поверхность и делим на 8 частей. Формируем из них шарики и оставляем на 30 минут.
- Раскатываем хлебцы в произвольную форму (единственное условие – они должны быть достаточно тонкими) и обжариваем на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета.
Приятного аппетита!