Хлеб наан сразу стал любимцем всех, кто мог его попробовать. Он является идеальным дополнением к мясу и салатам, а также прекрасно подходит для всех блюд и приложений.

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Его можно использовать как для привычных приёмов пищи, так и для быстрых перекусов. Особенно вкусным он будет в сочетании с чесночно-кориандровым маслом, которое мы тоже приготовим.

Рецепт хлеба наан

Время: 1 час

Порций: 3 – 4

Особенный хлеб / Фото Pexels

Ингредиенты:

для теста:

270 грамм муки;

130 грамм йогурта;

120 миллилитров воды;

15 миллилитров масла;

20 грамм дрожжей;

5 грамм соли;

5 грамм сахара;

чесночно-кориандровое масло:

50 грамм сливочного масла;

3 зубчика чеснока;

листья кориандра.

Приготовление:

На сковороде топим сливочное масло, выдавливаем в него чеснок и добавляем мелко нарезанные листья кориандра. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня. В миску наливаем теплую воду и добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. Добавляем йогурт (комнатной температуры), соль, растительное масло и муку, вымешиваем однородное тесто не менее 5 минут. Когда тесто хорошо поднимется, выкладываем его на поверхность и делим на 8 частей. Формируем из них шарики и оставляем на 30 минут. Раскатываем хлебцы в произвольную форму (единственное условие – они должны быть достаточно тонкими) и обжариваем на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета.

Приятного аппетита!