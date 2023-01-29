Сладкие бельгийские вафли: рецепт на кефире

29 января 2023, 10:47
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Источник:

Юлия Симончук

Когда надоела привычная, обыденная еда и хочется чего-нибудь особенного – приготовьте бельгийские вафли.

Бельгийские вафли – извечная классика. Такие сладости можно подавать как сладкими, так солеными. Они универсальны к завтраку или на обед.

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Мы предлагаем вам рецепт бельгийских вафель, которые вы сможете подать со сливками, джемом или сгущенкой.

Бельгийские вафли на кефире

  • Время: 40 минут
  • Порции: 15 штук
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 2 чайные ложки сахара;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки растопленного сливочного масла;
– 400 граммов кефира;
– 1 чайная ложка соды;
– 250 граммов муки.

Приготовление:

  • В миске взбиваем венчиком яйца с сахаром. Добавляем соль, масло и еще раз хорошо взбиваем.
  • Кефир нагреваем до немного выше комнатной температуры, чтобы пальцу было чуть тепло. Выключаем газ, добавляем соду и хорошо перемешиваем (кефир увеличится вдвое).
  • Добавляем в яичную смесь, хорошо перемешиваем.
  • Постепенно просеивая муку, вымешиваем тесто до однородности.
  • Печем в электровафельнице согласно инструкции.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак