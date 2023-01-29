Сладкие бельгийские вафли: рецепт на кефире

Когда надоела привычная, обыденная еда и хочется чего-нибудь особенного – приготовьте бельгийские вафли.

Бельгийские вафли – извечная классика. Такие сладости можно подавать как сладкими, так солеными. Они универсальны к завтраку или на обед.

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Мы предлагаем вам рецепт бельгийских вафель, которые вы сможете подать со сливками, джемом или сгущенкой.

Бельгийские вафли на кефире

Время: 40 минут

40 минут Порции: 15 штук

– 3 яйца;– 2 чайные ложки сахара;– щепотка соли;– 3 столовые ложки растопленного сливочного масла;– 400 граммов кефира;– 1 чайная ложка соды;– 250 граммов муки.

Приготовление:

В миске взбиваем венчиком яйца с сахаром. Добавляем соль, масло и еще раз хорошо взбиваем.

Кефир нагреваем до немного выше комнатной температуры, чтобы пальцу было чуть тепло. Выключаем газ, добавляем соду и хорошо перемешиваем (кефир увеличится вдвое).

Добавляем в яичную смесь, хорошо перемешиваем.

Постепенно просеивая муку, вымешиваем тесто до однородности.

Печем в электровафельнице согласно инструкции.

Приятного тебе аппетита!