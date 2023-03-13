Иногда бывает, что на шоколаде образуется белый налет. Не стоит отчаиваться – такой продукт все еще пригоден к потреблению.

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Как распознать старый и испорченный шоколад

Шоколад является прекрасным дополнением к тортам, мороженому, десертам и сладким блюдам, например, блинам. Для того чтобы проверить качество шоколада, обращайте внимание на несколько деталей. Прежде всего – это срок годности. Не ешьте просроченный продукт, даже если он еще выглядит хорошо.

Как образуется белый налет на шоколаде

Белый налет на шоколаде – это не что иное, как сахар, который "выпал" из продукта под влиянием резких температурных перепадов. Если поместить шоколад в холодильник, а затем поставить его в теплое место, внутри шоколадной обертки образуется роса.

Именно эта роса вытащит сахар из шоколада и улетучится, оставив белый налет по всей плитке. Поэтому продукт не вреден для здоровья, а его вкус совершенно не пострадал.

Великолепный вкусный вкус / Фото unsplash

Безопасный ли серый налет

Серый налет на шоколаде является результатом выпадения жира из продукта. Если вы храните шоколад в слишком теплом месте, он начнет таять, а естественный жир будет выпадать в осадок.

Когда вы переместите шоколад в более холодное место или поставите его в холодильник, шоколад застынет, а жир застынет на его поверхности. Именно он создает серый налет на продукте. Этот шоколад также пригоден для потребления.

Какой по вкусу качественный шоколад

Шоколад должен иметь шелковисто гладкую текстуру с выразительным и насыщенным вкусом. Индикаторы низкого качества – это зернистая или восковидная структура. Хороший шоколад производится из настоящего какао-масла и должен быстро таять во рту или руке.