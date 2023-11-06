Классические бендерики с мясом: пошаговый рецепт сочных и хрустящих блинчиков от Клопотенко

Украинские бендерики с мясом – невероятно вкусное блюдо. Хотя готовятся они и не слишком быстро, сочетание мягких блинов и сочной начинки покорит кого угодно.

Формировать бендерики лучше всего из больших блинов. Поэтому для жарки следует выбрать сковороду диаметром более 22 сантиметров.

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Рецепт украинских бендериков с курицей

– 2 яйца;– 1 чайная ложка сахара;– 340 миллилитров молока;– 130 граммов муки;– 3 столовых ложки подсолнечного масла;– треть чайной ложки соли.– 500 граммов куриного фарша;– 1 луковица;– половина чайной ложки соли;– четверть чайной ложки молотого черного перца;– 2 столовых ложки масла для жарки.

Приготодение:

Смешайте в большой миске 2 яйца и чайную ложку сахара, после чего добавьте туда половину муки – примерно 4 столовые ложки. Все следует хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

Добавьте в смесь 340 миллилитров молока, остатки муки, 3 столовые ложки масла и треть чайной ложки соли. Хорошо размешайте и дайте тесту постоять 15 минут.

Смажьте сковороду чайной ложкой растительного масла и хорошо разогрейте. После этого вылейте небольшую порцию теста и обжарьте его на маленьком огне с обеих сторон до готовности. Важно оставить блины немного бледными, не зажаривая их до хрустящей корочки. Ведь потом их придется еще раз отправлять на сковородку, но уже с начинкой внутри.

Для начинки следует очистить 1 луковицу и нарезать ее мелкими кубиками. На сковороду вылейте 2 столовых ложки масла, разогрейте его и обжарьте лук до золотистого цвета.

Добавьте в лук 500 граммов куриного фарша, половину чайной ложки соли и четверть чайной ложки молотого перца. Обжарьте начинку до готовности, периодически помешивая.

Как сформировать бендерики:

Чтобы сформировать бендерики, возьмите блинчик и разрежьте его пополам. Заверните закругленный край половинки блина внутрь таким образом, чтобы у вас получился аккуратный прямоугольник. Выложите столовую ложку начинки поближе к краю прямоугольника.

Заверните край половинки блинчика внутрь, чтобы сформировать треугольник. Продолжайте формировать треугольники, заворачивая начинку. Заправьте кончик блина внутрь бендерика. Повторите этот процесс с каждой половинкой блина.

Смотрите, как правильно сформировать бендерики / Фото Евгения Клопотенко

После этого бендерики снова необходимо отправить на сковороду, чтобы они были еще вкуснее. Вылейте на сковороду 2 столовых ложки масла, разогрейте и обжарьте бендерики с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте их горячими со сметаной или любимым соусом.

Приятного аппетита!

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