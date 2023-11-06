Формувати бендерики найкраще з великих млинців. Тому для смаження варто обрати пательню діаметром понад 22 сантиметри.

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Рецепт українських бендериків з куркою

Що потрібно для тіста: 2 яйця;

1 чайна ложка цукру;

340 мілілітрів молока;

130 грамів борошна;

3 столові ложки соняшникової олії;

третина чайної ложки солі.

Інгредієнти для начинки: 500 грамів курячого фаршу;

1 цибулина;

половина чайної ложки солі;

четвертина чайної ложки молотого чорного перцю;

2 столові ложки олії для смаження.

Покроковий рецепт:

Змішайте у великій мисці 2 яйця та чайну ложку цукру, після чого додайте туди ж половину борошна – приблизно 4 столові ложки. Усе варто гарно перемішати вінчиком, аби не було грудочок. Додайте до суміші 340 мілілітрів молока, залишки борошна, 3 столові ложки олії та третину чайної ложки солі. Добре перемішайте і дайте тісту постояти 15 хвилин. Змастіть пательню чайною ложкою олії та добре розігрійте. Після цього вилийте невелику порцію тіста та обсмажте його на маленькому вогні з обох боків до готовності. Важливо залишити млинці трохи блідими, не засмажуючи їх до хрумкої скоринки. Адже потім їх доведеться ще раз відправляти на сковорідку, але вже з начинкою всередині. Для начинки треба очистити 1 цибулину та нарізати її дрібними кубиками. На сковорідку вилийте 2 столові ложки олії, розігрійте її та обсмажте цибулю до золотавого кольору. Додайте до цибулі 500 грамів курячого фаршу, половину чайної ложки солі та четвертину чайної ложки молотого перцю. Обсмажте начинку до готовності, періодично помішуючи.

Як сформувати бендерики:

Щоб сформувати бендерики, візьміть млинець та розріжте його навпіл. Підгорніть заокруглений край половинки млинця всередину таким чином, щоб у вас вийшов акуратний прямокутник. Викладіть столову ложку начинки ближче до краю прямокутника.

Загорніть край половинки млинця всередину, щоб сформувати трикутник. Продовжуйте формувати трикутники, загортаючи начинку. Заправте кінчик млинця всередину бендерика. Повторіть цей процес з кожною половинкою млинця.

Дивіться, як правильно сформувати бендерики / Фото Євгена Клопотенка

Після цього бендерики знову необхідно відправити на пательню, аби вони були ще смачнішими. Вилийте на сковорідку 2 столові ложки олії, розігрійте та обсмажте бендерики з обох боків до рум'яної скоринки. Подавайте їх гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Смачного!

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