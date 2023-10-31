Довольно часто в рецептах выпечки предусмотрено просеивание муки. Некоторые хозяйки считают этот шаг лишним, но на самом деле именно здесь спрятан ключ к успеху.

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Зачем просеивать муку

Просеивание муки решает сразу две важные задачи:

насыщает муку воздухом, что гарантирует нежность теста и воздушность выпечки;

распределяет сухие продукты, такие как мука, какао, разрыхлитель или соль, более равномерно.

Когда нужно просеивать муку

Не пропускайте просеивание, даже если в рецепте не сказано это делать. Также следует знать, что просеянная мука имеет меньший вес, поэтому внимательно ознакомьтесь с рецептом, добавление какого именно ингредиента он требует. Если в рецепте об этом не сказано ничего, то следует мерить вес именно непросеянной муки.

Когда просеивать муку не нужно

Таких случаев немного, но они есть. Первый – когда вы готовите темпуру, легкое тесто из муки и воды, которым покрывают мясо, морепродукты или овощи, когда жарят во фритюре.

Еще один пример – приготовление масляного крема с помощью миксера. Этот девайс и так разобьет все комочки, а насыщать крем воздухом нет нужды.