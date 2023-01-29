Бендерики с мясом: идеальны для бульона

Надоели обычные блины с мясом – приготовьте жареные бендерики.

Бендерики с мясом – отличный выбор для сытного обеда. Это жареные блины, умело завернутые в виде треугольников.

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Начинки для них могут быть из курицы, фарша ассорти, рыбы или творога. Выбирать вам!

Бендерики с мясом

Время: 60 минут

60 минут Порции: 15 – 20 штук

– 1 литр молока;– 5 яиц;– 4 столовые ложки масла;– половина чайной ложки соли;– 2 – 3 столовые ложки сахара;– 400 граммов мука;– 600 граммов мясного фарша;– 1 – 2 луковицы;– вода;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

В глубокой посуде смешиваем яйца, сахар, соль, растительное масло и половину молока. Добавляем муку и вымешиваем до однородности, чтобы не было комочков.

Вливаем остальное молоко и перемешиваем.

Обжариваем блины на разогретой сковороде по бокам.

Для начинки смешиваем фарш с потертым луком, солим, перчим и добавляем немного воды, чтобы разредить (так он будет более нежным и сочным).

Каждый блинчик разрезаем пополам, округлую часть подгибаем и заворачиваем треугольниками с фаршем.

Обмокаем каждый бендерик в взбитое яйцо с молоком (или водой) и жарим на растительном масле по 2 – 3 минуты с каждой стороны.

Приятного тебе аппетита!

Обычно их подают в горячий бульон, но можно есть и без него.