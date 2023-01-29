Бендерики с мясом: идеальны для бульона
29 января 2023, 13:08Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Надоели обычные блины с мясом – приготовьте жареные бендерики.
Бендерики с мясом – отличный выбор для сытного обеда. Это жареные блины, умело завернутые в виде треугольников.
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Начинки для них могут быть из курицы, фарша ассорти, рыбы или творога. Выбирать вам!
Бендерики с мясом
- Время: 60 минут
- Порции: 15 – 20 штук
– 1 литр молока;
– 5 яиц;
– 4 столовые ложки масла;
– половина чайной ложки соли;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 400 граммов мука;
– 600 граммов мясного фарша;
– 1 – 2 луковицы;
– вода;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешиваем яйца, сахар, соль, растительное масло и половину молока. Добавляем муку и вымешиваем до однородности, чтобы не было комочков.
- Вливаем остальное молоко и перемешиваем.
- Обжариваем блины на разогретой сковороде по бокам.
- Для начинки смешиваем фарш с потертым луком, солим, перчим и добавляем немного воды, чтобы разредить (так он будет более нежным и сочным).
- Каждый блинчик разрезаем пополам, округлую часть подгибаем и заворачиваем треугольниками с фаршем.
- Обмокаем каждый бендерик в взбитое яйцо с молоком (или водой) и жарим на растительном масле по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
Приятного тебе аппетита!
Обычно их подают в горячий бульон, но можно есть и без него.