Бендерики с мясом – отличный выбор для сытного обеда. Это жареные блины, умело завернутые в виде треугольников.

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Начинки для них могут быть из курицы, фарша ассорти, рыбы или творога. Выбирать вам!

Бендерики с мясом

  • Время: 60 минут
  • Порции: 15 – 20 штук

Приготовление:

  • В глубокой посуде смешиваем яйца, сахар, соль, растительное масло и половину молока. Добавляем муку и вымешиваем до однородности, чтобы не было комочков.
  • Вливаем остальное молоко и перемешиваем.
  • Обжариваем блины на разогретой сковороде по бокам.
  • Для начинки смешиваем фарш с потертым луком, солим, перчим и добавляем немного воды, чтобы разредить (так он будет более нежным и сочным).
  • Каждый блинчик разрезаем пополам, округлую часть подгибаем и заворачиваем треугольниками с фаршем.
  • Обмокаем каждый бендерик в взбитое яйцо с молоком (или водой) и жарим на растительном масле по 2 – 3 минуты с каждой стороны.

Приятного тебе аппетита!

Обычно их подают в горячий бульон, но можно есть и без него.