Сегодня у нас рецепт украинского шеф-повара Николая Люлька, который удивит блюдом из брюссельской капусты. Да, ее не слишком часто употребляют в своем рационе взрослые, не говорим уже о детях.
Читайте также Горячая закуска на крупную компанию: фаршированный хлеб с творогом
Кулинар является отцом двух волшебных детишек, он знает, как нужно приготовить те или иные продукты, чтобы дети не капризничали и ели. Закуска из брюссельской капусты запеченной с сыром снаружи выглядит как дерун или большой чипс, но на самом деле это все та же капуста.
Рецепт запеченной брюссельской капусты
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Отвариваем брюссельскую капусту в подсоленной воде с лимоном 5 – 7 минут.
- Заправляем специями, растительным маслом и перемешиваем.
- Стаканом, можно через пергамент раздавливаем его до толщины 1 сантиметра.
- Панируем каждую капусту в пармезане с одной стороны, и складываем в противень пармезаном вниз.
- Отправляем в разогретую духовку на 200 градусов и выпекаем там 10 – 15 минут. Нужно, чтобы сыр снизу расплавился и стал как чипсы – золотистый.
- Смешиваем соус из майонеза и шрирачи. Здесь смотрите кто насколько любое острое, столько и добавляйте шричари.
Приятного тебе аппетита!