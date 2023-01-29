Бендерики з м'ясом – відмінний вибір для ситного обіду. Це смажені млинці, вправно завернуті у вигляді трикутників.

Читайте також Їстимуть навіть діти: рецепт запеченої брюссельської капусти з сиром

Начинки для них можуть бути з курки, фаршу асорті, риби чи сиру. Обирати вам!

Бендерики з м'ясом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 15 – 20 штук

Приготування:

  • У глибокому посуді змішуємо яйця, цукор, сіль, олію та половину молока. Додаємо борошно та вимішуємо до однорідності, аби не було грудочок.
  • Вливаємо решту молока та перемішуємо.
  • Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
  • Для начинки змішуємо фарш з потертою цибулею, солимо, перчимо і додаємо трохи води, щоб розрідити (так він буде ніжнішим і соковитішим).
  • Кожен млинець розрізаємо навпіл, округлу частину підгинаємо і завертаємо трикутниками з фаршем.
  • Обмокаємо кожен бендерик в збите яйце з молоком (чи водою) і смажимо на олії по 2 – 3 хвилини з кожної сторони.

Смачного!

Зазвичай їх подають до гарячого бульйону, але можна їсти і без нього.