Бендерики з м'ясом – відмінний вибір для ситного обіду. Це смажені млинці, вправно завернуті у вигляді трикутників.

Читайте також Їстимуть навіть діти: рецепт запеченої брюссельської капусти з сиром

Начинки для них можуть бути з курки, фаршу асорті, риби чи сиру. Обирати вам!

Бендерики з м'ясом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 5 яєць;

– 4 столові ложки олії;

– половина чайної ложки солі;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 400 грамів борошно;

– 600 грамів м'ясного фаршу;

– 1 – 2 цибулини;

– вода;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

У глибокому посуді змішуємо яйця, цукор, сіль, олію та половину молока. Додаємо борошно та вимішуємо до однорідності, аби не було грудочок.

Вливаємо решту молока та перемішуємо.

Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Для начинки змішуємо фарш з потертою цибулею, солимо, перчимо і додаємо трохи води, щоб розрідити (так він буде ніжнішим і соковитішим).

Кожен млинець розрізаємо навпіл, округлу частину підгинаємо і завертаємо трикутниками з фаршем.

Обмокаємо кожен бендерик в збите яйце з молоком (чи водою) і смажимо на олії по 2 – 3 хвилини з кожної сторони.

Смачного!

Зазвичай їх подають до гарячого бульйону, але можна їсти і без нього.