Одним из самых популярных соусов французской кухни является бер блан. Его основа – это сливочное масло, откуда и название соуса.

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Французские шеф-повара готовят его сразу большими порциями из килограмма масла, мы же предлагаем остановиться на двух порциях.

Он идеально подходит к печеному картофелю, жареной рыбе или овощам, таким как спаржа или стручковая фасоль.

Рецепт соуса Бер Блан

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем мелкими кубиками лук. Переводим в маленький сотейник и вливаем уксус и вино. Выпариваем на медленном огне, чтобы осталась 1 столовая ложка соуса.
  • Нарезаем холодное масло кубиками и по одному добавляем к луку. Помешивать ложкой или лопаткой нельзя, используйте только движения сотейником.
  • Солим и перчим соус.
  • Для подачи его можно процедить или оставь как есть.
  • Если соус расслоился, добавьте еще холодное масло или немного сливок и перебейте блендером.

Приятного аппетита!