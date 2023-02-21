Одним из самых популярных соусов французской кухни является бер блан. Его основа – это сливочное масло, откуда и название соуса.
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Французские шеф-повара готовят его сразу большими порциями из килограмма масла, мы же предлагаем остановиться на двух порциях.
Он идеально подходит к печеному картофелю, жареной рыбе или овощам, таким как спаржа или стручковая фасоль.
Рецепт соуса Бер Блан
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем мелкими кубиками лук. Переводим в маленький сотейник и вливаем уксус и вино. Выпариваем на медленном огне, чтобы осталась 1 столовая ложка соуса.
- Нарезаем холодное масло кубиками и по одному добавляем к луку. Помешивать ложкой или лопаткой нельзя, используйте только движения сотейником.
- Солим и перчим соус.
- Для подачи его можно процедить или оставь как есть.
- Если соус расслоился, добавьте еще холодное масло или немного сливок и перебейте блендером.
Приятного аппетита!