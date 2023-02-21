Идеальный соус к картофелю или рыбе: готовим бер блан

Чтобы дополнить блюдо из картофеля или рыбы, обязательно подайте их с соусом. Идеальным вариантом является бер блан.

Одним из самых популярных соусов французской кухни является бер блан. Его основа – это сливочное масло, откуда и название соуса.

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Французские шеф-повара готовят его сразу большими порциями из килограмма масла, мы же предлагаем остановиться на двух порциях.

Он идеально подходит к печеному картофелю, жареной рыбе или овощам, таким как спаржа или стручковая фасоль.

Рецепт соуса Бер Блан

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

– 20 граммов лука шалот;– 1 столовая ложка яблочного или виноградного уксуса;– 1 столовая ложка белого вина;– 100 граммов сливочного масла;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем мелкими кубиками лук. Переводим в маленький сотейник и вливаем уксус и вино. Выпариваем на медленном огне, чтобы осталась 1 столовая ложка соуса.

Нарезаем холодное масло кубиками и по одному добавляем к луку. Помешивать ложкой или лопаткой нельзя, используйте только движения сотейником.

Солим и перчим соус.

Для подачи его можно процедить или оставь как есть.

Если соус расслоился, добавьте еще холодное масло или немного сливок и перебейте блендером.

Приятного аппетита!