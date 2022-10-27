Бер-нуазет – это масло с ореховым ароматом, получаемое при нагревании обычного сливочного масла до 140 – 144 градусов, когда его "жидкая" фракция превращается в коричневый осадок. Иными словами, это топленое масло, которое термически обработали.

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Также существует одноименный соус, который готовится с добавлением этого масла. На масле бернуазет готовят разнообразные овощи, украшают им изысканные блюда из рыбы или мяса. Благодаря его особому ореховому аромату, любое блюдо сразу приобретает роскошные нотки.

Рецепт бер-нуазета от Гордона Рамзи

Время: 5 минут

Ингредиенты:

– 125 граммов сливочного масла.

Приготовление:

В сотейнике медленно растопите несоленое сливочное масло. Прогревайте его, пока оно не начнет темнеть.

Снимите с огня и оставьте его на минуту. Аккуратно перелейте масло в жаропрочную миску. Следите, чтобы не попал осадок.



Масло Бер-нуазет / Фото James Martin Chef

Выпечка с таким маслом приобретает особый, очень приятный аромат. Также его можно добавлять к рыбе, мясу или овощам.

Приятного тебе аппетита!