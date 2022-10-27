Бер-нуазет – это масло с ореховым ароматом, получаемое при нагревании обычного сливочного масла до 140 – 144 градусов, когда его "жидкая" фракция превращается в коричневый осадок. Иными словами, это топленое масло, которое термически обработали.
Читайте также Какое детское питание выбрать для своего малыша: преимущества бренда "КоКо" от "Наша Ряба"
Также существует одноименный соус, который готовится с добавлением этого масла. На масле бернуазет готовят разнообразные овощи, украшают им изысканные блюда из рыбы или мяса. Благодаря его особому ореховому аромату, любое блюдо сразу приобретает роскошные нотки.
Рецепт бер-нуазета от Гордона Рамзи
- Время: 5 минут
Приготовление:
- В сотейнике медленно растопите несоленое сливочное масло. Прогревайте его, пока оно не начнет темнеть.
- Снимите с огня и оставьте его на минуту. Аккуратно перелейте масло в жаропрочную миску. Следите, чтобы не попал осадок.
Масло Бер-нуазет / Фото James Martin Chef
- Выпечка с таким маслом приобретает особый, очень приятный аромат. Также его можно добавлять к рыбе, мясу или овощам.
Приятного тебе аппетита!