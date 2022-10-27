Что такое бер-нуазет и как его приготовить: рецепт от Гордона Рамзи

27 октября 2022 , 14:37
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Источник:

инстаграмм Академии Шефов

Мы часто слышим от поваров украинских кулинарных шоу изречение "на масле бер-нуазет", но что такое знают не все. Мы решили рассказать вам об этом ароматном масле и поделиться рецептом известно шеф-повара Гордона Рамзи.

Бер-нуазет – это масло с ореховым ароматом, получаемое при нагревании обычного сливочного масла до 140 – 144 градусов, когда его "жидкая" фракция превращается в коричневый осадок. Иными словами, это топленое масло, которое термически обработали.

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Также существует одноименный соус, который готовится с добавлением этого масла. На масле бернуазет готовят разнообразные овощи, украшают им изысканные блюда из рыбы или мяса. Благодаря его особому ореховому аромату, любое блюдо сразу приобретает роскошные нотки.

Рецепт бер-нуазета от Гордона Рамзи

  • Время: 5 минут
Ингредиенты:
– 125 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  • В сотейнике медленно растопите несоленое сливочное масло. Прогревайте его, пока оно не начнет темнеть.
  • Снимите с огня и оставьте его на минуту. Аккуратно перелейте масло в жаропрочную миску. Следите, чтобы не попал осадок.


Масло Бер-нуазет / Фото James Martin Chef

  • Выпечка с таким маслом приобретает особый, очень приятный аромат. Также его можно добавлять к рыбе, мясу или овощам.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак