В материале SmachnoNews мы расскажем о пользе, вреде березового сока и применение в кулинарии.

Прозрачный, сладкий сок собирают из стволов березы. Обычно это происходит в период весеннего сокодвижения (от середины марта до середины апреля). Для сбора сока важно выбирать экологическое место, например, в рощах, но не вблизи дорог, потому что деревья могут впитывать вредные вещества из воздуха. С одной небольшого дерева можно собрать от 3 до 7 литров сока.

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Свежий березовый сок можно хранить в холодильнике не более 2 суток без специальной обработки, потом он теряет свои полезные свойства. Употреблять можно не более одного стакана в день.

– польза сока

Сок березы содержит много микроэлементов, среди которых железо, кальций, калий, магний, а также глюкозу, дубильные вещества, органические кислоты.

Употребление напитка укрепляет иммунную систему организма, придает бодрость, тонуса, очищает от токсинов, улучшает обменные процессы в организме.

– противопоказания употребления березового сока

Нельзя употреблять сок в больших количествах, а также детям, лицам у которых аллергия, особенно на березовую пыльцу, при мочекаменной болезни, камнях в почках. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Лимонад с апельсином / Фото Pexels

– применение в кулинарии

Из березового сока готовят лимонады, квас, компоты, консервируют с добавлением цитрусовых, различных ягод и сухофруктов.