Без химии и консервантов: готовим ванильный сахар дома
27 ноября 2021 , 13:35Читати новину українською
Источник:kuchniamagdy
Ванильный сахар является обязательным ингредиентом многих десертов. Он производится из сахара в сочетании с ванильными палочками или с экстрактом ванили.
Эта замечательная сладкая специя используется в кондитерских изделиях. Интересно, что особенной популярностью ванильный сахар пользуется в Европе, а на других континентах его трудно найти.
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Приготовить ванильный сахар в домашних условиях несложно – техника настолько проста, что это может сделать и ребенок. Понадобится всего два ингредиента и немного терпения.
Рецепт домашнего ванильного сахара
Ингредиенты:
- 1 банка с крышкой;
- 200 грамм мелкого сахара;
- 1 стручок ванили.
Как это сделать:
- Насыпьте сахар в банку.
- Разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и извлеките семена ванили. Сделать это нужно очень осторожно.
- Стручок ванили разрежьте на две или три части.
- Вернитесь в банки с сахаром и всыпьте в нее "драгоценные" ванильные бобы вместе с кусочками тростника.
- Закройте банку и встряхните ее. Таким образом мы смешиваем фасоль и стручок ванили с сахаром.
- Оставьте банку на две недели, но не забывайте каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается, но впитывает аромат ванили.