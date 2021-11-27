Без химии и консервантов: готовим ванильный сахар дома

27 ноября 2021 , 13:35
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Источник:

kuchniamagdy

Ванильный сахар является обязательным ингредиентом многих десертов. Он производится из сахара в сочетании с ванильными палочками или с экстрактом ванили.

Эта замечательная сладкая специя используется в кондитерских изделиях. Интересно, что особенной популярностью ванильный сахар пользуется в Европе, а на других континентах его трудно найти.

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Приготовить ванильный сахар в домашних условиях несложно – техника настолько проста, что это может сделать и ребенок. Понадобится всего два ингредиента и немного терпения.

Рецепт домашнего ванильного сахара

Отличный солод и аромат / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 1 банка с крышкой;
  • 200 грамм мелкого сахара;
  • 1 стручок ванили.

Как это сделать:

  1. Насыпьте сахар в банку.
  2. Разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и извлеките семена ванили. Сделать это нужно очень осторожно.
  3. Стручок ванили разрежьте на две или три части.
  4. Вернитесь в банки с сахаром и всыпьте в нее "драгоценные" ванильные бобы вместе с кусочками тростника.
  5. Закройте банку и встряхните ее. Таким образом мы смешиваем фасоль и стручок ванили с сахаром.
  6. Оставьте банку на две недели, но не забывайте каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается, но впитывает аромат ванили.
Хотя бы раз приготовив домашний ванильный сахар с невероятным запахом ванили, вы больше никогда не захотите покупать готовый продукт в магазине.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська