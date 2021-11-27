Ця чудова солодка спеція використовується в кондитерських виробах. Цікаво, що особливою популярністю ванільний цукор користується у Європі, а от на інших континентах його важко знайти.

Читайте Смачний спосіб зігрітися: 3 рецепти супів із курки, які сподобаються всій родині

Приготувати ванільний цукор в домашніх умовах нескладно – техніка настільки проста, що це може зробити й дитина. Знадобиться лише два інгредієнти і трішки терпіння.

Рецепт домашнього ванільного цукру

Відмінний солод та аромат / Фото unsplash

Інгредієнти:

1 банка з кришкою;

200 грам дрібного цукру;

1 стручок ванілі.

Як це зробити:

Насипте цукор в банку. Розріжте стручок ванілі вздовж гострим ножем і витягніть насіння ванілі. Зробити це потрібно дуже обережно. Стручок ванілі розріжте на дві або три частини. Поверніться до банки з цукром і всипте в неї "дорогоцінні" ванільні боби разом із шматочками тростини. Закрийте банку і струсіть її. Таким чином ми змішуємо квасолю і стручок ванілі з цукром. Залиште банку на два тижні, але не забувайте кожен день струшувати банку, змішуючи цукор з ваніліном. Таким чином, цукор не злипається, але вбирає аромат ванілі.

Хоча б раз приготувавши самим домашній ванільний цукор із неймовірним запахом ванілі,ви більше ніколи не захочете купувати готовий продукт у магазині.