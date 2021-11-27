Эта замечательная сладкая специя используется в кондитерских изделиях. Интересно, что особенной популярностью ванильный сахар пользуется в Европе, а на других континентах его трудно найти.

Читайте Вкусный способ согреться: 3 рецепта супов из курицы, которые понравятся всей семье

Приготовить ванильный сахар в домашних условиях несложно – техника настолько проста, что это может сделать и ребенок. Понадобится всего два ингредиента и немного терпения.

Рецепт домашнего ванильного сахара

Отличный солод и аромат / Фото unsplash

Ингредиенты:

1 банка с крышкой;

200 грамм мелкого сахара;

1 стручок ванили.

Как это сделать:

Насыпьте сахар в банку. Разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и извлеките семена ванили. Сделать это нужно очень осторожно. Стручок ванили разрежьте на две или три части. Вернитесь в банки с сахаром и всыпьте в нее "драгоценные" ванильные бобы вместе с кусочками тростника. Закройте банку и встряхните ее. Таким образом мы смешиваем фасоль и стручок ванили с сахаром. Оставьте банку на две недели, но не забывайте каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается, но впитывает аромат ванили.