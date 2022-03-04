Без муки, дрожжей и яиц: рецепт овсяного хлеба

4 марта 2022 , 12:27
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Источник:

інстаграм Євгена Клопотенка

В магазинах сейчас дефицит пшеничной муки, однако есть овсяные хлопья. Их мы и используем для домашнего хлеба. Процесс приготовления простой, без долгого замеса.

Рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Воспользуйтесь им – у вас получится отличный овсяный хлеб.

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Рецепт овсяного хлеба

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов овсяных хлопьев;
– 3 столовые ложки подсолнечных или тыквенных семян;
– 2 столовые ложки меда;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– ½ чайной ложки соды;
– 350 миллилитров воды;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте овсянку, семена, мед и растительное масло.
  1. Добавьте соль и соду.
  1. Залейте ингредиенты водой, перемешайте и оставьте массу набухнуть (на 30 минут).
  1. Сформируйте буханку и переложите в форму, застеленную пергаментом для выпечки.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте хлеб 45 – 50 минут.
  1. Готовому овсяному хлебу дайте остыть, а затем нарежьте его на ломтики.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак