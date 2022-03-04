Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом простого вівсяного хліба, який зможе приготувати кожен.

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Рецепт вівсяного хліба

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте вівсянку, насіння, мед та олію.
  1. Висипте соду та присмачте сіллю.
  1. Залийте всі інгредієнти водою та перемішайте. Залишіть масу настоятися 30 хвилин.
  1. Сформуйте здобу та перекладіть у форму вкриту шаром пергаменту для випікання.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте хліб 45 – 50 хвилин.
  1. Охолодіть готовий вівсяний хліб та наріжте на порційні шматочки.

Смачного!