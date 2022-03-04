Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом простого вівсяного хліба, який зможе приготувати кожен.

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Рецепт вівсяного хліба

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів вівсяних пластівців;

– 3 столові ложки соняшникового або гарбузового насіння;

– 2 столові ложки меду;

– 3 столові ложки олії;

– ½ чайної ложки соди;

– 350 мілілітрів води;

– дрібка солі.

Приготування:

У великій мисці змішайте вівсянку, насіння, мед та олію.

Висипте соду та присмачте сіллю.

Залийте всі інгредієнти водою та перемішайте. Залишіть масу настоятися 30 хвилин.

Сформуйте здобу та перекладіть у форму вкриту шаром пергаменту для випікання.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте хліб 45 – 50 хвилин.

Охолодіть готовий вівсяний хліб та наріжте на порційні шматочки.

Смачного!