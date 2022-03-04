Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом простого вівсяного хліба, який зможе приготувати кожен.
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Рецепт вівсяного хліба
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- У великій мисці змішайте вівсянку, насіння, мед та олію.
- Висипте соду та присмачте сіллю.
- Залийте всі інгредієнти водою та перемішайте. Залишіть масу настоятися 30 хвилин.
- Сформуйте здобу та перекладіть у форму вкриту шаром пергаменту для випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте хліб 45 – 50 хвилин.
- Охолодіть готовий вівсяний хліб та наріжте на порційні шматочки.
Смачного!