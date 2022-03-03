Он очень выручит вас, если вы будете ехать на поезде или автобусе и не можете прихватить большой багаж. Продукты из нашей подборки – длительного хранения и не портятся без холодильника. Кроме того, их удобно есть даже без столовых приборов.

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Список продуктов в дорогу

Выпечка

Обеспечьте свою семью готовыми бутербродами. Хлеб, масло или плавленый сыр, листья салата, твердый сыр и ломтик колбасы – идеальное сочетание для быстрого перекуса в дороге.



Фото Paprikanta

Положите в рюкзак также упакованные хлебцы и сухари. Они не портятся, быстро утоляют голод и прекрасно сочетаются с другими продуктами: овощами, сыром и колбасами (салями, ветчиной, шпондером).

Прихватите с собой и пачку печенья.

А вот эклеры и прочую выпечку с кремом не берите: вне холодильника они быстро портятся и могут вызвать серьезное отравление.

Детское питание

Обеспечьте малышей готовыми смесями, фруктовыми пюре и водой.

Вода

Обязательно возьмите в дорогу бутылку негазированной воды. Если у вас есть термос или бутылка с дозатором – наполните их горячим чаем, кофе или компотом.

Овощи и фрукты

Лучшие овощи в дорогу – огурцы, сладкий перец, очищенная и нарезанная небольшими кусочками морковь.

Помидоры могут помяться, протечь и испачкать одежду.



Фото Flavor factory

Из фруктов обязательно возьмите яблоки. Они долго хранятся, не требуют особых условий транспортировки. Только поместите яблоки в отдельный бумажный пакет, ведь они ускоряют созревание других продуктов.

Сладости

Пригодятся вам и протеиновые батончики, в составе которых – овсяные хлопья, натуральный зефир, мармелад и пастила.