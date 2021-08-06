Яблочный сидр – вкусный напиток с приятной кислинкой. Его обожают многие ценители легких алкогольных напитков.

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Но, что же делать если вы не употребляете алкоголь, или хотите дать ребенку яблочный напиток? Мы подготовили для вас рецепт сладкого и безалкогольного яблочного сидра, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Рецепт безалкогольного яблочного сидра

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6



Яблочный сидр / Фото повар

Ингредиенты:

– 1 л яблочного сока;

– 500 мл газировки;

– 2 – 4 яблока;

– 1 апельсин;

– 1 палочка корицы;

– 5 – 8 шт. гвоздики;

– 3 – 4 ст. л. сахара.

Приготовление:

Налейте в кастрюлю яблочный сок и доведите его до кипения. Добавьте палочку корицы, гвоздику и сахар перемешайте. Уменьшите огонь и варите напиток еще 4 – 5 минут.

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Приготовление сидра / Фото повар

Тщательно помойте фрукты. Апельсины нарежьте кружочками и добавьте сока. Яблоки нарежьте кружочками и удалите серединки. Также отправьте в сок.



Фрукты для сидра / Фото повар