Яблочный сидр – вкусный напиток с приятной кислинкой. Его обожают многие ценители легких алкогольных напитков.
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Но, что же делать если вы не употребляете алкоголь, или хотите дать ребенку яблочный напиток? Мы подготовили для вас рецепт сладкого и безалкогольного яблочного сидра, который вы с легкостью можете приготовить дома.
Рецепт безалкогольного яблочного сидра
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Яблочный сидр / Фото повар
Приготовление:
- Налейте в кастрюлю яблочный сок и доведите его до кипения.
- Добавьте палочку корицы, гвоздику и сахар перемешайте. Уменьшите огонь и варите напиток еще 4 – 5 минут.
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Приготовление сидра / Фото повар
- Тщательно помойте фрукты. Апельсины нарежьте кружочками и добавьте сока.
- Яблоки нарежьте кружочками и удалите серединки. Также отправьте в сок.
Фрукты для сидра / Фото повар
- Варите напиток еще 5 минут.
- Снимите кастрюлю с плиты и охладите напиток. Процедите напиток.
- Влейте газировку и перемешайте.
- Безалкогольный яблочный сидр готов. Приятного аппетита!