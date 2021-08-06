Яблучний сидр – смачний напій з приємною кислинкою. Його обожнюють багато поціновувачів легких алкогольних напоїв.

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Але, що ж робити якщо ви не вживаєте алкоголь, або хочете дати дитині яблучний напій? Ми підготували для вас рецепт солодкого та безалкогольного яблучного сидру, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Рецепт безалкогольного яблучного сидру

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Яблучний сидр / Фото Кухар

Інгредієнти:

– 1 л яблучного соку;

– 500 мл газованої води;

– 2 – 4 яблука;

– 1 апельсин;

– 1 палочка кориці;

– 5 – 8 шт. гвоздики;

– 3 – 4 ст. л. цукру.

Приготування:

Налийте в каструлю яблучний сік та доведіть його до кипіння. Додайте паличку кориці, гвоздику та цукор – перемішайте. Зменште вогонь та варіть напій ще 4 – 5 хвилин.

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Приготування сидру / Фото Кухар

Ретельно помийте фрукти. Апельсини наріжте кружечками та додайте соку.

Яблука наріжте кружечками та видаліть серединки. Також відправте до соку.



Фрукти для сидру / Фото Кухар

Варіть напій ще 5 хвилин.

Зніміть каструлю з плити та охолодіть напій. Процідіть напій.

Влийте газовану воду та перемішайте.