Яблучний сидр – смачний напій з приємною кислинкою. Його обожнюють багато поціновувачів легких алкогольних напоїв.

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Але, що ж робити якщо ви не вживаєте алкоголь, або хочете дати дитині яблучний напій? Ми підготували для вас рецепт солодкого та безалкогольного яблучного сидру, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Рецепт безалкогольного яблучного сидру

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

сидр
Яблучний сидр / Фото Кухар

Приготування:

  1. Налийте в каструлю яблучний сік та доведіть його до кипіння.
  2. Додайте паличку кориці, гвоздику та цукор – перемішайте. Зменште вогонь та варіть напій ще 4 – 5 хвилин.

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сидр
Приготування сидру / Фото Кухар

  1. Ретельно помийте фрукти. Апельсини наріжте кружечками та додайте соку.
  1. Яблука наріжте кружечками та видаліть серединки. Також відправте до соку.

сидр
Фрукти для сидру / Фото Кухар

  1. Варіть напій ще 5 хвилин.
  1. Зніміть каструлю з плити та охолодіть напій. Процідіть напій.
  1. Влийте газовану воду та перемішайте.
  1. Безалкогольний яблучний сидр готовий. Смачного!