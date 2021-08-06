Можно даже детям: домашний сидр из яблок – безалкогольный рецепт

Если вам по той или иной причине нельзя употреблять алкоголь, или же вы просто его не любите – наш рецепт яблочного сидра именно для вас! Мы научим вас, как приготовить удивительный яблочный сидр дома без алкоголя, а еще не нужно ждать месяцы пока он забродит.

Яблочный сидр – вкусный напиток с приятной кислинкой. Его обожают многие ценители легких алкогольных напитков.

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Но, что же делать если вы не употребляете алкоголь, или хотите дать ребенку яблочный напиток? Мы подготовили для вас рецепт сладкого и безалкогольного яблочного сидра, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Рецепт безалкогольного яблочного сидра

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6



Яблочный сидр / Фото повар

– 1 л яблочного сока;– 500 мл газировки;– 2 – 4 яблока;– 1 апельсин;– 1 палочка корицы;– 5 – 8 шт. гвоздики;– 3 – 4 ст. л. сахара.

Приготовление:

Налейте в кастрюлю яблочный сок и доведите его до кипения. Добавьте палочку корицы, гвоздику и сахар перемешайте. Уменьшите огонь и варите напиток еще 4 – 5 минут.

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Приготовление сидра / Фото повар

Тщательно помойте фрукты. Апельсины нарежьте кружочками и добавьте сока. Яблоки нарежьте кружочками и удалите серединки. Также отправьте в сок.



Фрукты для сидра / Фото повар