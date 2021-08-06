Можно даже детям: домашний сидр из яблок – безалкогольный рецепт

6 августа 2021 , 19:26
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Источник:

24 канал

Если вам по той или иной причине нельзя употреблять алкоголь, или же вы просто его не любите – наш рецепт яблочного сидра именно для вас! Мы научим вас, как приготовить удивительный яблочный сидр дома без алкоголя, а еще не нужно ждать месяцы пока он забродит.

Яблочный сидр – вкусный напиток с приятной кислинкой. Его обожают многие ценители легких алкогольных напитков.

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Но, что же делать если вы не употребляете алкоголь, или хотите дать ребенку яблочный напиток? Мы подготовили для вас рецепт сладкого и безалкогольного яблочного сидра, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Рецепт безалкогольного яблочного сидра

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6


Яблочный сидр / Фото повар

Ингредиенты:
–  1 л яблочного сока;
–  500 мл газировки;
– 2 – 4 яблока;
–  1 апельсин;
–  1 палочка корицы;
– 5 – 8 шт. гвоздики;
– 3 – 4 ст. л. сахара.

Приготовление:

  1. Налейте в кастрюлю яблочный сок и доведите его до кипения.
  2. Добавьте палочку корицы, гвоздику и сахар перемешайте. Уменьшите огонь и варите напиток еще 4 – 5 минут.

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Приготовление сидра / Фото повар

  1. Тщательно помойте фрукты. Апельсины нарежьте кружочками и добавьте сока.
  2. Яблоки нарежьте кружочками и удалите серединки. Также отправьте в сок.


Фрукты для сидра / Фото повар

  1. Варите напиток еще 5 минут.
  2. Снимите кастрюлю с плиты и охладите напиток. Процедите напиток.
  3. Влейте газировку и перемешайте.
  4. Безалкогольный яблочный сидр готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак