Безалкогольный мохито: три домашних рецепта освежающего напитка

Мохито – коктейль с лаймом и мятой прекрасно освежает в жаркие дни. Мы подготовили для вас три рецепта напитка, которые вы легко приготовите дома.

Мохито – популярный алкогольный коктейль на Кубе. Также распространен и безалкогольный вариант. Его готовят из коричневого тростникового сахара, с добавлением лайма, газированной воды и мяты.

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Безалкогольные коктейли можно подавать в будни и праздники. Кроме классического рецепта с лаймом и мятой, в коктейли добавляют апельсины, лимоны и клубнику.

Мохито с лаймом / Фото Pexels

Мохито с лаймом

Время: 3 – 5 минут

3 – 5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 23 ккал

Лайм помойте, нарежьте ломтиками. В стакан положите несколько ломтиков лайма, разомните деревянной ложкой, чтобы выжать сок, добавьте листочки мяты, перемешайте. Далее – добавьте еще несколько ломтиков лайма и сахар, выложите лед до середины стакана, перемешайте. Влейте газированную воду, задекорируйте мятой и лаймом.

– 1/2 лайма;– 100 миллилитров минеральной газированной воды;– 2 чайные ложки коричневого тростникового сахара;– 3 веточки мяты;– кубики льда.

Мохито с клубникой / Фото Unsplash

Мохито с клубникой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

4 Калорийность на 100 граммов: 47 ккал

Клубнику помойте, обсушите, нарежьте ломтиками. Мяту помойте, обсушите. Лайм помойте, разрежьте на 3 – 5 частей. В графин выложите мяту, клубнику, добавьте сахар, разомните деревянной ложкой. Влейте сладкую газированную воду, добавьте лед. Разлейте в стаканы, задекорируйте мятой. В готовый коктейль добавьте соломинки перед подачей к столу.

– 8 – 12 шт. клубники;– пучок мяты;– 2 лайма;– 1,5 литра сладкого газированного напитка Sprite (или вода);– кубики льда.

Мохито с апельсином / Фото Unsplash

Мохито с апельсином

Время: 5 – 7 минут

5 – 7 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 155 ккал

Апельсин, лайм помойте, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками. В стакан выложите ломтики апельсина, лайма, добавьте мяту, сахар. Разомните деревянной ложкой для аромата. Добавьте воду, выложите кубики льда, перемешайте. Влейте апельсиновый сок. Готовый напиток украсьте ломтиком апельсина или мятой. Приятного аппетита!

– 1/2 апельсина;– 1/2 лайма;– 1 стакан апельсинового сока;– 2 чайные ложки сахара;– 1 – 2 веточки мяты;– 100 миллилитров газированной воды;– лед.