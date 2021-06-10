Безалкогольный мохито: три домашних рецепта освежающего напитка

Мохито – коктейль с лаймом и мятой прекрасно освежает в жаркие дни. Мы подготовили для вас три рецепта напитка, которые вы легко приготовите дома.
Мохито – популярный алкогольный коктейль на Кубе. Также распространен и безалкогольный вариант. Его готовят из коричневого тростникового сахара, с добавлением лайма, газированной воды и мяты.
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Безалкогольные коктейли можно подавать в будни и праздники. Кроме классического рецепта с лаймом и мятой, в коктейли добавляют апельсины, лимоны и клубнику.
Мохито с лаймом / Фото Pexels
Мохито с лаймом
- Время: 3 – 5 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 23 ккал
– 1/2 лайма;
– 100 миллилитров минеральной газированной воды;
– 2 чайные ложки коричневого тростникового сахара;
– 3 веточки мяты;
– кубики льда.
- Лайм помойте, нарежьте ломтиками.
- В стакан положите несколько ломтиков лайма, разомните деревянной ложкой, чтобы выжать сок, добавьте листочки мяты, перемешайте.
- Далее – добавьте еще несколько ломтиков лайма и сахар, выложите лед до середины стакана, перемешайте.
- Влейте газированную воду, задекорируйте мятой и лаймом.
Мохито с клубникой / Фото Unsplash
Мохито с клубникой
- Время: 10 минут
- Порции: 4
- Калорийность на 100 граммов: 47 ккал
– 8 – 12 шт. клубники;
– пучок мяты;
– 2 лайма;
– 1,5 литра сладкого газированного напитка Sprite (или вода);
– кубики льда.
- Клубнику помойте, обсушите, нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте, обсушите.
- Лайм помойте, разрежьте на 3 – 5 частей.
- В графин выложите мяту, клубнику, добавьте сахар, разомните деревянной ложкой.
- Влейте сладкую газированную воду, добавьте лед.
- Разлейте в стаканы, задекорируйте мятой. В готовый коктейль добавьте соломинки перед подачей к столу.
Мохито с апельсином / Фото Unsplash
Мохито с апельсином
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 155 ккал
– 1/2 апельсина;
– 1/2 лайма;
– 1 стакан апельсинового сока;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 – 2 веточки мяты;
– 100 миллилитров газированной воды;
– лед.
- Апельсин, лайм помойте, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками.
- В стакан выложите ломтики апельсина, лайма, добавьте мяту, сахар. Разомните деревянной ложкой для аромата.
- Добавьте воду, выложите кубики льда, перемешайте.
- Влейте апельсиновый сок.
- Готовый напиток украсьте ломтиком апельсина или мятой. Приятного аппетита!