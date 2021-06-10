Мохито – популярный алкогольный коктейль на Кубе. Также распространен и безалкогольный вариант. Его готовят из коричневого тростникового сахара, с добавлением лайма, газированной воды и мяты.

Читайте также Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей и продуктов

Безалкогольные коктейли можно подавать в будни и праздники. Кроме классического рецепта с лаймом и мятой, в коктейли добавляют апельсины, лимоны и клубнику.

Мохито с лаймом / Фото Pexels

Мохито с лаймом

Время: 3 – 5 минут

3 – 5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 23 ккал

Ингредиенты:

– 1/2 лайма;

– 100 миллилитров минеральной газированной воды;

– 2 чайные ложки коричневого тростникового сахара;

– 3 веточки мяты;

– кубики льда.

Лайм помойте, нарежьте ломтиками. В стакан положите несколько ломтиков лайма, разомните деревянной ложкой, чтобы выжать сок, добавьте листочки мяты, перемешайте. Далее – добавьте еще несколько ломтиков лайма и сахар, выложите лед до середины стакана, перемешайте. Влейте газированную воду, задекорируйте мятой и лаймом.

Мохито с клубникой / Фото Unsplash

Мохито с клубникой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

4 Калорийность на 100 граммов: 47 ккал

Ингредиенты:

– 8 – 12 шт. клубники;

– пучок мяты;

– 2 лайма;

– 1,5 литра сладкого газированного напитка Sprite (или вода);

– кубики льда.

Клубнику помойте, обсушите, нарежьте ломтиками. Мяту помойте, обсушите. Лайм помойте, разрежьте на 3 – 5 частей. В графин выложите мяту, клубнику, добавьте сахар, разомните деревянной ложкой. Влейте сладкую газированную воду, добавьте лед. Разлейте в стаканы, задекорируйте мятой. В готовый коктейль добавьте соломинки перед подачей к столу.

Мохито с апельсином / Фото Unsplash

Мохито с апельсином

Время: 5 – 7 минут

5 – 7 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 155 ккал

Ингредиенты:

– 1/2 апельсина;

– 1/2 лайма;

– 1 стакан апельсинового сока;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 – 2 веточки мяты;

– 100 миллилитров газированной воды;

– лед.