Мохіто – популярний алкогольний коктейль на Кубі. Також поширений і безалкогольний варіант. Його готують з коричневого тростинного цукру, з додаванням лайму, газованої води та м'яти.

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Безалкогольні коктейлі можна подавати у будні та свята. Крім класичного рецепта з лаймом та м'ятою, у коктейлі додають апельсини, лимони та полуницю. 

Мохіто з лаймом/ Фото Pexels

Мохіто з лаймом

  • Час: 3 – 5 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 23 ккал
  1. Лайм помийте, наріжте скибочками.
  2. У склянки покладіть кілька скибочок лайма, розімніть дерев'яною ложкою, щоб вичавити сік, додайте листочки м'яти, перемішайте.
  3. Далі – додайте ще кілька скибочок лайма та цукор, викладіть лід до середини склянки, перемішайте.
  4. Влийте газовану воду, задекоруйте м'ятою та лаймом.

Мохіто з полуницею/ Фото Unsplash

Мохіто з полуницею

  • Час: 10 хвилини
  • Порції: 4
  • Калорійність на 100 грамів: 47 ккал
  1. Полуницю помийте, обсушіть, наріжте скибочками.
  2. М'яту помийте, обсушіть.
  3. Лайм помийте, розріжте на 3 – 5 частин.
  4. У графин викладіть м'яту, полуницю, додайте цукор, розімніть дерев'яною ложкою.
  5. Влийте солодку газовану воду, додайте лід.
  6. Розлийте у склянки, задекоруйте м'ятою. У готовий коктейль додайте соломинки перед подачею до столу. 

Мохіто з апельсином/ Фото Unsplash

Мохіто з апельсином

  • Час: 5 – 7 хвилини
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 155 ккал
  1. Апельсин, лайм помийте, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
  2. У склянки викладіть скибочки апельсина, лайма, додайте м'яту, цукор. Розімніть дерев'яною ложкою для аромату.
  3. Додайте воду, викладіть кубики льоду, перемішайте.
  4. Влийте апельсиновий сік.
  5. Готовий напій прикрасьте скибочкою апельсина або м'ятою. Смачного!