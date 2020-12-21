Очень вкусные, легкие безе с кремом к праздничному столу понравятся всей семье.

Елизавета Глинская подготовила замечательный рецепт легких, нежных пирожных - сливочных безе с кремом "Шарлотт" и выложила рецепт на своей странице в инстаграм, которые прекрасно дополнят праздничное меню.

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Ингредиенты для безе:

- 90 г белков (3 шт.);

- 90 г сахара (3,5 ст.л.);

- 90 г сахарной пудры (3,5 ст.л.).

Ингредиенты для крема:

- 100 мл молока (5 ст.л.);

- 50 г яиц (1 шт.);

- 100 г сахара (4 ст.л.);

- 1,3 палочки ванили или ванильного сахара;

- 150 г сливочного масла 82%.

Готовим безе (швейцарская меренга). В миске смешайте белки с сахаром и сахарной пудрой, помешивая венчиком. Разогрейте воду в кастрюле, поставьте миску с белками на паровую баню, смешайте массу до полного растворения сахара. Важно! Не перегревайте белки, чтобы масса не свернулась. Белковую массу взбейте миксером. В кондитерский мешок выложите белковую массу. Разогрейте духовку на 90 градусов. На противень выложите пергаментную бумагу, разложите безе насадкой "Закрытая звезда" диаметром 3-4 см, отправьте в духовку для запекания на 1,5 часа. Вытяните безе, оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения. Готовим крем "Шарлотт". В кастрюле смешайте молоко, сахар, яйца, ванилин, поставьте на огонь, доведите до кипения. Снимите с огня, переложите в миску, накройте пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения. В миске взбейте сливочное масло, добавьте крем "Шарлотт", смешайте до однородной массы. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда". Соедините половинки безе кремом, красиво разложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт безе с кремом "Шарлотт" в видео: